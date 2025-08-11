"Cidade das Pontes": saiba como estão serviços de construção e reforma no Recife   

Três pontes que estão em construção, segundo a prefeitura. A do Arruda e do Rio Morno devem ser entregues este ano, enquanto a Júlia Santiago tem previsão para 2026. As pontes Giratória, Joaquim Cardozo e Joana Bezerra estão passando por reformas

Ponte está sendo construída na Zona Sul do Recife (Rafael Vieira/DP)

Considerada a “Cidades das Pontes”, por da quantidade de construções desse tipo existentes em seu território, Recife contabiliza, em 2025, seis obras nesses equipamentos viários, sendo três construções e três reformas.

Entre as novas pontes que estão em obras, destaca-se a Ponte Júlia Santiago.

Segundo a Prefeitura do Recife, ela é a maior construída nos últimos 40 anos.

O equipamento, que atingiu 76% de conclusão, irá cruzar o Rio Tejipió e ligará os bairros de Areias e Imbiribeira, prometendo facilitar o fluxo de veículos entre as avenidas Recife e Mascarenhas de Moraes.

De acordo com a Prefeitura do Recife, a obra, iniciada em 2023, tem previsão de conclusão para 2026 e integra um conjunto de obras viárias que também inclui o alargamento das avenidas Tapajós e Engenheiro Alves de Souza.

A ponte, que conta com um investimento total de R$ 106 milhões, sendo parte financiada pela Caixa Econômica Federal e contrapartida da Prefeitura do Recife, terá 20,4 metros de largura, com quatro faixas de rolamento, duas faixas exclusivas para pedestres e uma ciclofaixa.

Outras construções

Na Zona Norte do Recife, as pontes do Arruda e do Rio Morno estão com previsão de conclusão das obras para este ano, segundo a gestão municipal.

Com investimento de R$ 16,9 milhões, oriundos do Governo Federal, a Ponte do Arruda cruzará o canal de mesmo nome na altura de sua confluência com o Rio Beberibe e estabelecerá novas conexões viárias entre bairros como Campo Grande, Peixinhos, Arruda, Água Fria e Beberibe.

Já a ponte do Rio Morno ligará os bairros de Beberibe e Dois Unidos na altura da confluência com o Rio Beberibe, utilizando o antigo terreno do CT do Santa Cruz, desapropriado parcialmente para realização das obras.

Com investimentos na ordem de R$ 5,3 milhões, a ponte do Rio Morno está sendo construída em concreto armado, com extensão de 30m e largura de 14m, tendo duas faixas de rolamento, ciclovia e passeios.

Ambas as obras fazem parte de intervenções que visam a mobilidade e a urbanização da Bacia do Rio Beberibe.

Obras de manutenção

Entre as três pontes que estão em reformas na capital pernambucana, a Ponte 12 de Setembro, mais conhecida Ponte Giratória, se destaca pelo tempo de duração das obras.

Com intervenções iniciadas em 2022, a previsão de retorno de fluxo no equipamento viário, que liga os bairros de São José e do Recife, deve acontecer no dia 23 de março de 2026, de acordo com a Prefeitura do Recife.

Durante as obras de recuperação da Ponte Giratória, que tem um custo de mais de R$ 14 milhões, foi identificado um problema maior no tabuleiro interno da ponte, que está passando por reforço.

Atualmente, a estrutura recebe serviços de protensão externa das vigas longarinas (face inferior e superior), reforço estrutural nas células internas do tabuleiro da ponte (que compreende a escarificação/apicoamento de concreto, reforço com barras de aço nas longarinas e lajes), aplicação de graute e tratamento de fissuras com injeção de epóxi.

Também serão realizados serviços remanescentes do 5° vão da ponte, onde foram localizados os sistemas de protensão oxidados e rompidos, com reforço com tela de aço, proteção das cordoalhas danificadas, protensão externa nas longarinas, concreto projetado, execução de pingadeira e pintura selante.

Ainda segundo a Prefeitura do Recife, as pontes Joaquim Cardozo e Joana Bezerra também estão passando por reformas. Ambas iniciaram as obras de manutenção no ano passado.

A reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato com a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) para saber qual a previsão para o fim das reformas, confira a resposta na íntegra:

PONTE JOAQUIM CARDOZO (previsão de término - 18/12/2025)

A intervenção contempla a recuperação estrutural dos blocos, pilares, longarinas, travessas e das juntas de dilatação, reforçando a integridade da ponte e prevenindo possíveis danos futuros. Essas melhorias são essenciais para assegurar a estabilidade e a resistência da estrutura diante do uso diário intenso. A via é de suma importância, pois liga os bairros da Joana Bezerra e o centro do Recife, funcionando como um elo fundamental para a mobilidade local. No entanto, essa obra não causa impactos na mobilidade do Recife, já que se trata exclusivamente de uma recuperação estrutural, sem intervenções que interrompam ou comprometam o fluxo de veículos.

PONTE 12 DE SETEMBRO (GIRATÓRIA) - previsão de término: 23/03/2026

A ponte giratória é uma das principais ligações viárias do Recife, conectando os bairros de São José e do Recife. Situada estrategicamente próxima ao terminal de ônibus do Cais de

Santa Rita, essa ponte desempenha um papel fundamental na integração entre a zona Sul e o centro da cidade. A recuperação e manutenção dessa estrutura são essenciais para garantir seu funcionamento seguro, contínuo e eficiente. Atualmente, a via encontra-se interditada para obras de

recuperação, o que tem impactado o trânsito na região. No entanto, com a obra concluída, o fluxo de veículos na região será significativamente melhorado, facilitando o trânsito em um ponto de grande movimento, especialmente para o transporte público e o tráfego local.

VIADUTO JOANA BEZERRA (previsão de término - 05/11/2026)

A recuperação do Viaduto Joana Bezerra é uma intervenção estrutural importante para garantir a segurança dos usuários, fortalecendo a estrutura e prolongando sua vida útil. Com

a obra, motoristas e pedestres terão mais segurança ao trafegarem pela via. Importante destacar que a intervenção não impacta a mobilidade local, pois é uma obra de recuperação estrutural que não interfere no fluxo de veículos e pedestres.