MEC divulga vagas do Sisu 2026; UFPE e Univasf detalham oferta de cursos

Resultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro, mas candidatos já podem consultar vagas do Sisu

As inscrições para o Sisu 2026 estarão abertas de 19 a 23 de janeiro (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem consultar a quantidade de vagas e as regras de seleção do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. As informações foram disponibilizadas pelo Ministério da Educação (MEC) no site do programa, onde é possível pesquisar por curso, instituição ou município.

Por enquanto, a plataforma permite apenas a consulta prévia. As inscrições para o Sisu 2026 estarão abertas de 19 a 23 de janeiro. De acordo com o MEC, esta será a maior edição do programa, com mais de 274,8 mil vagas distribuídas em 7.388 cursos de 136 instituições de ensino superior em todo o país.

UFPE

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vai ofertar 7.477 vagas em 105 cursos de graduação presenciais no Sisu 2026. As oportunidades estão distribuídas entre os campi do Recife, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Sertânia, conforme dados publicados no Boletim Oficial da UFPE nº 218, divulgado em 2 de dezembro.

A definição das vagas, dos pesos e das notas mínimas do Enem foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) em reunião realizada em 19 de novembro. A resolução detalha a divisão das vagas entre o primeiro e o segundo semestres de 2026, além dos critérios de pontuação para cada curso, considerando as cinco áreas avaliadas no Enem: Redação, Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

A UFPE destaca que 50% das vagas de todos os cursos são destinadas a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, com subdivisões para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme os percentuais previstos em lei. A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) ainda irá divulgar a quantidade de vagas reservadas por curso.

Alguns cursos não participam do Sisu por adotarem processos seletivos próprios, como Música (Canto e Instrumento), Dança, Intercultural Indígena e Letras/Libras.

Reintegração na UFPE

Estão abertas até o dia 15 de janeiro as inscrições para o Processo Seletivo de Ingresso por Reintegração 2026.1 da UFPE, voltado a ex-estudantes da instituição. São oferecidas 1.363 vagas nos campi Recife, Centro Acadêmico do Agreste (CAA) e Centro Acadêmico de Vitória (CAV).

Podem participar ex-alunos que não tenham concluído o curso, não tenham sido desligados por punição disciplinar, não tenham ingressado por decisão judicial e não sejam oriundos de cursos a distância. Também há possibilidade de reintegração para estudantes que perderam o vínculo por recusa definitiva de matrícula, desde que falte até 15% da carga horária para a conclusão do curso.

A classificação seguirá critérios como menor tempo de desvinculação, maior percentual de carga horária concluída, maior coeficiente de rendimento e menor número de reintegrações anteriores. A lista final será divulgada no dia 28 de janeiro. A matrícula deverá ser feita entre 6 e 12 de fevereiro, e as aulas começam em 2 de março.

Univasf

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) também divulgou o Termo de Adesão ao Sisu 2026. A instituição ofertará 1.750 vagas em 33 cursos de graduação presencial, distribuídos nos campi de Petrolina (Sede e Ciências Agrárias), Salgueiro e em outras cidades do Nordeste.

Nesta edição, poderão ser utilizadas as notas do Enem 2023, 2024 e 2025. Do total de vagas, 921 serão reservadas para ações afirmativas, em cumprimento à Lei nº 12.711/2012. A política beneficia estudantes de escolas públicas, pessoas com deficiência, quilombolas, pretos, pardos, indígenas e candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

