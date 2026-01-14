Passagem de ônibus: Recife pode ser a oitava capital a aumentar tarifa em 2026

Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) debate aumento da passagem de ônibus no Grande Recife nesta quinta (15). Outras sete capitais já aumentaram o valor da tarifa no transporte público

A expectativa é de que o reajuste de 4,5% na Tarifa do Anel A, proposto pelo Governo de Pernambuco, seja aceito pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) (Foto: Priscillla Melo/Arquivo DP)

Recife pode ser a oitava capital brasileira a aumentar o valor da passagem de ônibus em 2026. A expectativa é de que o reajuste de 4,5% na Tarifa do Anel A, proposto pelo Governo de Pernambuco, seja aceito pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) durante a reunião de deliberação, que acontecerá remotamente, nesta quinta (15).

As sete capitais que elevaram o valor da passagem foram São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianópolis, Belo Horizonte, Vitória e Salvador. Confira os respectivos aumentos:

São Paulo – De R$ 5 para R$ 5,30

Rio de Janeiro – De R$ 4,70 para R$ 5

Fortaleza – De R$ 4,50 para R$ 5,40

Belo Horizonte – De R$ 5,75 para R$ 6,25 nas linhas convencionais; nas linhas circulares o valor foi de R$ 5,50 para R$ 6

Salvador – De R$ 5,60 para R$ 5,90

Florianópolis – De R$ 5,75 para R$ 6,20 no cartão cidadão; no dinheiro ou no Pix a tarifa aumentou de R$ 6,90 para R$ 7,70

Vitória – De R$ 4,90 para R$ 5,10

No Grande Recife

O Diario apurou que o reajuste da tarifa no Grande Recife levará em conta o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, e pode significar o estabelecimento do valor de R$ 4,50 na passagem.

“O Conselho Superior de Transporte Metropolitano vai avaliar a proposta de reajuste da tarifa de ônibus da Região Metropolitana do Recife. O Executivo estadual propõe que a tarifa seja atualizada somente com base na inflação em 2026”, informou o Grande Recife Consórcio.