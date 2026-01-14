Passagem de ônibus: "Vamos à Justiça discutir aumento", diz representante de usuários em Conselho

Votação do aumento das passagens de ônibus do Grande Recife será nesta quinta (15). O reajuste da tarifa do anel A deve ser de até 4,5%

Votação do aumento das passagens de ônibus do Grande Recife será nesta quinta (15) (Foto: Arquivo/Paulo Maciel)

A um dia da reunião de deliberação do aumento da passagem de ônibus do Grande Recife, a Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco pensa em judicializar a discussão do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM).

A declaração é de Pedro Josephi, coordenador da Frente de Luta e representante da sociedade civil do Conselho, dada em entrevista à TV Guararapes, na manhã desta quarta (14).

De acordo com o coordenador, a Frente, minoria no conselho, é contra o aumento da tarifa. Segundo ele, “não houve o debate necessário nem discussões” para que este tipo de decisão seja tomada.

“Vamos judicializar a questão. Nós entendemos que essa reunião não poderia acontecer, nós não tivemos prazo. O estado fornece com as empresas que não são nem acessíveis para um cidadão comum poder analisar. Nesse cenário de falta de transparência e participação vamos para a Justiça”, argumentou.

Relembre

O aumento das passagens de ônibus do Grande Recife será decidido nesta quinta-feira (15), em reunião online do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM).

De acordo com informações apuradas pelo Diario, o reajuste levará em conta o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, e deve marcar um aumento de 4,5% no valor da passagem.

”O Conselho Superior de Transporte Metropolitano vai avaliar a proposta de reajuste da tarifa de ônibus da Região Metropolitana do Recife. O Executivo estadual propõe que a tarifa seja atualizada somente com base na inflação em 2026”, informou o Grande Recife Consórcio.

O CSTM, que decide sobre o reajuste das tarifas, é composto por integrantes do poder público, da sociedade civil, representantes de empresas de transporte e sindicatos. Normalmente, a proposta do governo estadual é acatada.

Último aumento

O aumento de passagens de ônibus mais recente aconteceu no ano passado. O valor do Bilhete Único, que unificou o Anel A e o Anel B, foi reajustado em 4,2% e subiu de R$ 4,10 e para R$ 4,30. A tarifa é a mais usada no Grande Recife.