Aumento de passagem de ônibus: reajuste de tarifas tem impacto em 1,3 milhão de pessoas

Reunião que vai definir o novo valor das passagens de ônibus no Grande Recife será na quinta (15). Segundo governo, a proposta é aumentar a tarifa de acordo com acumulado da inflação. Isso significa que ele pode ser de até 4,5%

Ônibus (Leandro de Santana/DP)

Marcada para quinta (15), a reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) cria grande expectativa em cerca de 1,3 milhão de pessoas que usam os ônibus no Grande Recife.

Durante o encontro, que acontece a partir das 9h, pela internet, será definido aumento do valor das passagens dos coletivos.

As informações são da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

De acordo com informações apuradas pelo Diario, o reajuste levará em conta o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, e deve marcar um aumento de 4,5% no valor da passagem, totalizando um valor arredondado de R$ 4,50.

”O Conselho Superior de Transporte Metropolitano vai avaliar a proposta de reajuste da tarifa de ônibus da Região Metropolitana do Recife. O Executivo estadual propõe que a tarifa seja atualizada somente com base na inflação em 2026”, informou o Grande Recife Consórcio.

O sistema de ônibus do Grande Recife tem .uma frota de 2.245 veículos. A maioria dos passageiros usa o Bilhete Único. Segundo a Urbana –PE, sindicato que representa as empresas, esse bilhete é usado por 99% das pessoas.

O aumento de passagens de ônibus mais recente aconteceu no ano passado. O valor do Bilhete Único, que unificou o Anel A e o Anel B, passou por um aumento de 4,2% e subiu de R$ 4,10 e para R$ 4,30. A tarifa é a mais usada no Grande Recife.

Reunião

Os reajustes e aumentos das passagens de ônibus em Pernambuco são deliberadas pelo Conselho Metropolitano de Transportes (CSTM).

O grupo é composto por principalmente pelo Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), CTTU (Recife), ARPE (Agência de Regulação), Governo Estadual, Sociedade Civil, estudantes (UMES), idosos e pessoas com deficiência, com voz e voto nas deliberações, Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT/Recife).