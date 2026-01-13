Aumento das passagens de ônibus do Grande Recife será decidido na quinta (15); reajuste deve ser de até 4,5%

A deliberação será realizada em uma reunião, pela internet, do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) (Foto: Priscilla Melo/Arquivo DP)

O aumento das passagens de ônibus do Grande Recife será decidido nesta quinta-feira (15), em reunião online do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM).

De acordo com informações apuradas pelo Diario, o reajuste levará em conta o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, e deve marcar um aumento de 4,5% no valor da passagem.

”O Conselho Superior de Transporte Metropolitano vai avaliar a proposta de reajuste da tarifa de ônibus da Região Metropolitana do Recife. O Executivo estadual propõe que a tarifa seja atualizada somente com base na inflação em 2026”, informou o Grande Recife Consórcio.

Conselho

O CSTM, que decide sobre o reajuste das tarifas, é composto por integrantes do poder público, da sociedade civil, representantes de empresas de transporte e sindicatos. Tradicionalmente, a proposta do governo estadual é acatada.

Último aumento

O aumento de passagens de ônibus mais recente aconteceu no ano passado. O valor do Bilhete Único, que unificou o Anel A e o Anel B, foi reajustado em 4,2% e subiu de R$ 4,10 e para R$ 4,30. A tarifa é a mais usada no Grande Recife.