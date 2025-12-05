UFPE abre 7.477 vagas para 109 cursos de graduação do Sisu 2026

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) divulgará, em breve, a quantidade de vagas reservadas por curso na página oficial do Processo Seletivo UFPE Sisu

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vai ofertar 7.477 vagas em 109 cursos de graduação presenciais no Processo Seletivo UFPE Sisu 2026, distribuídas nas unidades acadêmicas do Recife, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Sertânia, conforme atualização publicada no Boletim Oficial da UFPE nº 218, divulgado nesta terça-feira (2).

As vagas, bem como os pesos e as notas mínimas das provas do Exame Nacional de Ensino (Enem) que serão considerados no processo seletivo, foram definidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), na reunião realizada em 19 de novembro, visando organizar a seleção dos futuros estudantes da Universidade.

A resolução publicada concentra a distribuição das vagas entre a primeira e a segunda entradas de cada curso, garantindo transparência sobre o quantitativo de estudantes que ingressarão em cada semestre letivo de 2026.

Além disso, o documento detalha as notas mínimas exigidas e os pesos aplicados às cinco notas do Enem: Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Cada curso da UFPE adota uma combinação específica desses parâmetros, conforme a formação acadêmica e o perfil desejado para os ingressantes.

Cumprindo a Lei 12.711/2012 (Lei de Cotas), e as alterações promovidas pela Lei 14.723, de 2023, 50% das vagas de todos os cursos serão destinadas a estudantes que tenham feito integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, com subdivisões para candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme percentuais previstos na legislação.

Segundo universidade, a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) divulgará, em breve, a quantidade de vagas reservadas por curso na página oficial do Processo Seletivo UFPE Sisu.

Alguns cursos de graduação da UFPE não participam do Sisu, por adotarem etapas específicas de seleção devido à natureza da formação.

É o caso de Música/Canto (bacharelado), Música/Instrumento (bacharelado), Música (licenciatura), Dança (licenciatura), Intercultural Indígena (licenciatura) e Letras/Libras (licenciatura), cujos ingressos se dão por vestibular próprio.

As resoluções completas, com o detalhamento de vagas, pesos e notas mínimas por curso, podem ser consultadas no Boletim Oficial da UFPE nº 218, publicado no dia 02 de dezembro.