Enem 2025 na Grande Belém aborda a valorização dos trabalhadores rurais na redação

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, aplicado neste domingo, 30, aos inscritos da Grande Belém, teve como tema da redação "A valorização dos trabalhadores rurais no Brasil". A edição é destinada a 95.784 candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba, que participam da prova em calendário especial.

Os estudantes dessas três cidades tiveram a aplicação adiada em razão da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30), realizada na capital paraense em novembro. No restante do País, a redação abordou o tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

Neste primeiro dia do exame, os participantes respondem às questões de Linguagens, Ciências Humanas e produzem o texto dissertativo-argumentativo. A reaplicação na região será concluída no próximo domingo, 7 de dezembro, com o segundo dia de provas.

Relembre os temas de edições anteriores

Nos últimos anos, os temas de redação do Enem abordaram desde o papel da mulher e a valorização dos povos tradicionais até questões como doenças mentais e o comportamento do usuário na internet. No ano passado, o tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". O debate sobre o tema tem crescido no País nos últimos anos, assim como as discussões sobre estratégias para superar o racismo e as desigualdades.

Em 2023, o tema foi "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". A temática foi considerada inesperada pelos professores de cursinho, mas extremamente relevante. O tema abordado em 2022 foi "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil", que promoveu discussões sobre o direito à cidadania e a importância de zelar pela preservação da história no País.

Em 2021, o assunto foi "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil", a respeito da participação do Estado em prover visibilidade a pessoas sem documentos essenciais, como certidão de nascimento. Em 2020, a prova levantou o debate sobre "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira" e, em 2019, a redação tratou da "Democratização do cinema no Brasil".