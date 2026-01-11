Morre Titina Medeiros, atriz potiguar, aos 48 anos

Referência do teatro potiguar, ela atuou em novelas como Cheias de Charme e No Rancho Fundo.

Titina Medeiros (Cecília Acioli)

Morreu neste domingo (11), aos 48 anos, a atriz potiguar Titina Medeiros. A artista enfrentava um câncer no pâncreas, diagnosticado em março de 2025, e realizava tratamento médico havia cerca de seis meses.

Natural de Currais Novos, na região do Seridó potiguar, Titina construiu uma trajetória sólida nas artes cênicas, tornando-se uma das referências do teatro no Rio Grande do Norte. Sua atuação foi fundamental para a valorização e projeção da produção cultural do estado.

Na televisão, ganhou reconhecimento nacional por trabalhos em novelas da TV Globo, como Cheias de Charme (2012) e, mais recentemente, No Rancho Fundo (2024). Ao longo da carreira, transitou entre o teatro e a TV, sendo elogiada pela versatilidade e consistência de suas interpretações.

Titina Medeiros era casada com o ator Cesar Ferrario. O casal estava junto há quase duas décadas e completaria 20 anos de casamento em 2026.

O velório da atriz será realizado no Teatro Alberto Maranhão, em Natal. O sepultamento está previsto para ocorrer em Acari, cidade onde a artista tinha fortes vínculos familiares e afetivos.