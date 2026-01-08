Vídeo: Homem é flagrado praticando "surfe ferroviário" entre vagões do Metrô do Recife

Nas imagens, o rapaz aparece de roupa e mochila pretas, entrando de costas na brecha entre dois carros

Homem foi flagrado por câmeras de segurança trafegando entre dois vagões do Metrô do Recife (Reprodução)

Um homem foi flagrado, por câmeras de segurança, trafegando entre dois vagões do Metrô do Recife. A ação ocorreu por volta das 17h50 de segunda-feira (6), no percurso entre as estações Barro, na Zona Oeste do Recife, e Floriano, em Jaboatão Velho.

Nas imagens, o rapaz aparece de roupa e mochila pretas, entrando de costas na brecha entre dois carros. Em outra gravação, ele desce na estação Floriano, saindo do buraco entre os vagões.

Em nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que “invadir áreas restritas e praticar ‘surfe ferroviário’ são atitudes proibidas e extremamente perigosas” e afirmou que “ações como essa colocam vidas em risco e comprometem a segurança da operação dos trens”.

“A empresa segue empenhada em garantir a segurança dos usuários e reforça a importância da conscientização para evitar situações como essa”, diz o texto.

A CBTU solicita, ainda, que tais atos sejam denunciados pelo telefone 3972-8778. O serviço funciona 24 horas por dia, e não é necessário se identificar, conforme a Companhia.