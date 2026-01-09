Cinema, esportes, brincadeiras e shows na areia: Recife ganha espaço para programação gratuita no verão

Primeira edição do projeto Pé na Areia Recife iniciou nesta sexta (9), na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife. A programação terá 16 dias de atividades como cinema, beach tênis, piscina, e outros exercícios e esportes para todas as idades

Abertura do Recife Pé na Areia 2026 na orla de Boa Viagem (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Recife ganhou uma arena de verão na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife. O festival, lançado nesta sexta (9), reúne atividades gratuitas até o próximo dia 25 de janeiro. Pessoas de todas as idades poderão aproveitar a programação, que inclui lazer, esportes e cultura.

Recifenses e cidadãos da Região Metropolitana poderão participar do evento, além de turistas que estiverem visitando a capital. São esperadas cerca de cinco mil pessoas por dia, totalizando expectativa de 60 mil pessoas durante todo o evento, segundo a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife.

“O Recife Pé na Areia é uma espécie de arena de verão gratuita, democrática, livre, onde a gente vai ter esporte, atividade cultural e de lazer, com muita animação. Vai ter apresentação, também vários esportes, algumas mostras também de audiovisual. É um espaço aberto, livre, que a gente traz uma ativação, tanto para quem é do Recife, como para turistas também aproveitarem esse período tão importante para gente que é o verão, e tudo aqui é gratuito”, explicou o prefeito João Campos.

Programação

A programação inclui cinema na areia, beach tennis, vôlei de praia, futevôlei, frescobol, altinha, slackline, parede de escalada, funcional na areia, yoga e alongamento, além de aulões de frevo. Para o público infantil, há uma área dedicada à recreação, com jogos e brincadeiras todos os dias. Confira os horários de funcionamento do Pé na Areia Recife:

De segunda a quinta-feira – das 7h às 10h e das 14h às 19h;

Às sextas o funcionamento – das 7h às 10h e das 14h às 21h, com cinema na areia das 18h às 20h;

Nos sábados, a população poderá usufruir das 7h às 21h, com shows ao vivo das 18h às 22h, e aos domingos, das 7h às 19h.

Nos dias 16 e 22 de janeiro, a população 60+ poderão experimentar aulas de zumba das 8h às 10h, além de receber massagens, sessões de ventosaterapia e aferição de pressão arterial. Representantes de grupos de convivência de pessoas idosas também irão expor peças de artesanato, incluindo acessórios carnavalescos.

Tanto pessoas com deficiência quanto pessoas sem deficiência vão se divertir com uma partida de vôlei sentado que será realizada no dia 18, das 14h às 16h. No dia 24 será realizado o Luau da Juventude.

Movimentação

Neste primeiro dia da Arena, já teve quem foi usufruir das atividades. Luana Rodrigues, de 44 anos e moradora de Areias, na Zona Oeste do Recife, trouxe a filha, Lorena, de 12, para participar aproveitar as férias escolares praticando vôlei de praia.

“A gente gosta de esporte, minha filha pratica vôlei e o professor quem comentou do evento. E eu vim para incentivar ela a praticar esportes e interagir com o pessoal nesse período de férias para não ficar em casa sem fazer nada”, disse, em conversa com o Diario.

A jovem Lorena também pretende aproveitar também as outras atividades, ela disse.

“Eu tô gostando por conta da conexão com o mar, com a praia, com a natureza e faz a gente sempre ter mais saúde, além do vôlei é um esporte muito bom. Também quero aproveitar outras atividades”, comentou.

Entretenimento

A programação cultural acontecerá nas tardes e início da noite, a arena recebe cinema na areia, apresentações de teatro e circo, além de atrações musicais e shows ao vivo. Para o público infantil, há uma área dedicada à recreação, com jogos e brincadeiras todos os dias.

No primeiro fim de semana do evento, o público confere, no sábado (10), a partir das 13h, os shows de Raphaela Santos, Michele Andrade e Cíntia Barros. Já no domingo (11), a partir das 16h, a programação segue com um lual ao som de Kid Camaleão.

Além disso, no dia 15 de janeiro, um grupo de afoxé vai ministrar uma aula-espetáculo para crianças das 15h às 17h.

No fim de semana seguinte, no sábado (17), das 13h às 16h, sobem ao palco Clara Sobral e Sheldon. No domingo (18), a partir das 16h, o público aproveita mais um lual, desta vez com a Orquestra de Bolso.

Encerrando a programação cultural do festival, no domingo (25), a partir das 16h, acontece o lual com a banda Dunas do Barato, marcando o fechamento do Recife Pé na Areia.

Serviços

A Arena também será um espaço de promoção de serviços à população. A Secretaria de Saúde do Recife estará no evento com ações integradas de promoção e prevenção à saúde.

Durante o evento, também serão ofertados serviços de vacinação, práticas integrativas em saúde, soro para hidratação, primeiros socorros com realização de curativos e aferição de pressão arterial.

Durante todos os dias, agentes de Direitos Humanos estarão próximos à entrada da festa, colocando pulseiras de identificação nas crianças.

Primeira edição

Segundo o secretário de Turismo de Lazer do Recife, Thiago Angelus, o Projeto “Pé na Areia Recife” veio para se consolidar no calendário de eventos da cidade. O investimento da primeira edição, ainda de acordo com ele, é de R$ 700 mil.

“O turismo se faz também com bons eventos, é como a gente consegue atrair turistas. A gente sabe que Recife tem essa característica, do hub que recebe muitos turistas, que se distribuem para outros locais como o litoral sul, mas também que tem uma permanência. Então, naturalmente ofertar gratuitamente música e esportes, a gente entende que fortalece a permanência do turista aqui na nossa cidade. A ideia é cravar (o evento) no calendário”, comentou Angelus.