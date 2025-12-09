Chegada do verão exige atenção redobrada com produtos de procedência duvidosa

Médicos orientam pernambucanos na compra de itens como óculos e filtros solares, essenciais durante o clima quente

venda de filtros solares em praias (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O calor e o sol forte que começam a dominar os dias de pré-verão em Pernambuco trazem uma rotina que mistura lazer e risco, com mais idas às praias. Diante disso, alguns dos produtos crescem no carrinho de compras de verão, como os óculos de sol sem proteção UV, protetores e bronzeadores de procedência duvidosa. Especialistas ouvidos pelo Diario de Pernambuco destacam que não se tratam de objetos de uso banal e que ao descuido aumenta o risco de danos.

No Brasil, o câncer de pele não melanoma é o tumor de maior incidência, e em Pernambuco a estimativa é de algo em torno de 24,6 mil novos casos de câncer por ano no triênio 2023-2025, conforme projeções do Instituto Nacional de Câncer (INCA) citadas pelo Ministério da Saúde. Esses números apontam que a exposição solar mal protegida é um risco à saúde.

“Os produtos sem registro apresentam vários riscos porque podem conter substâncias de origem duvidosa, potencialmente maléficas tanto para a população geral quanto para grupos mais sensíveis. Esses produtos também aumentam a possibilidade de alergias e toxicidade, já que não há comprovação científica de que seus componentes são seguros”, explica a dermatologista Aline Aguiar.

Já os óculos escuros sem filtro UV podem dar uma falsa sensação de proteção. Lentes escuras sem bloqueio para raios UVA/UVB reduzem o brilho, fazendo as pupilas se dilatarem, e isso pode permitir que mais radiação ultravioleta alcance a córnea, o cristalino e a retina do que se a pessoa estivesse sem óculos.

“Óculos de sol é apenas um acessório de moda. Óculos de sol são proteção contra a radiação UVA e UVB, da mesma forma que o protetor solar dermatológico”, alerta o oftalmologista Arthur Melo.

As consequências vão desde conjuntivites fotoalérgicas e ceratites (inflamação superficial, como fotoceratite) até contribuições para catarata, pterígio (película que cresce na conjuntiva) e, em casos crônicos, dano retiniano.

Além disso, no Brasil não existe hoje uma exigência unificada e obrigatória de certificação para todos os óculos de sol comercializados, embora órgãos como o Inmetro realizem ensaios e orientem sobre padrões de transmitância das lentes, testes independentes e reportagens recentes tenham mostrado que muitos modelos à venda falham em bloquear adequadamente a radiação UV.

Riscos dos protetores e bronzeadores clandestinos

Protetores solares sem rótulos ou validade são riscos à saúde pública e médicos orientam uso apenas de itens aprovados pela Anvisa (crédito: Foto: Marina Torres/DP Foto)

Protetores solares devidamente registrados têm composição, testes de eficácia e rotulagem que indicam FPS, proteção contra raios ultravioletas e instruções de uso, que são exigências relembradas no Manual de Regularização de Protetores Solares da Anvisa.

“Um protetor solar falso ou irregular é aquele que não possui registro na Anvisa. Ou seja, trata-se de um produto que se apresenta como protetor solar, mas que não passou pelo processo de avaliação da agência. Esse processo inclui a análise da composição, testes oftalmológicos e dermatológicos, além da verificação de que o FPS declarado na embalagem corresponde ao que o produto realmente oferece”, explica a dermatologista Aline.

Produtos sem registro, fabricados de forma irregular ou vendidos como “milagrosos” (bronzeadores caseiros, óleos que prometem bronzeamento acelerado, fórmulas improvisadas) podem ter FPS inexistente, filtros mal formulados ou até substâncias proibidas, oferecendo falsa sensação de segurança e aumentando o risco de queimaduras solares, fotoenvelhecimento e, a longo prazo, câncer de pele. A Anvisa tem orientado que apenas produtos com registro garantem parâmetros mínimos de segurança e eficácia.

Há também riscos adicionais e produtos adulterados podem conter conservantes ou agentes fotoativos que causam reações alérgicas ou fotossensibilização, levando a dermatites intensas.

Já os “bronzeadores” vendidos informalmente podem não conter filtros e estimular exposição prolongada ao sol em busca do tom desejado, um comportamento que eleva severamente o risco de dano cutâneo. O consumidor deve desconfiar de embalagens sem CNPJ, data, validade ou sem instruções.

No curto prazo há queimaduras solares, insolação e, nos olhos, sensação de areia, lacrimejamento e fotofobia por fotoqueratite. No médio e longo prazo o dano se acumula e aparecem manchas, há perda de elasticidade e rugas profundas na pele (fotoenvelhecimento), aumento do risco de melanoma e, sobretudo, de câncer de pele não melanoma.

Para protetores, é recomendado selecionar produtos registrados na Anvisa, observar FPS adequado (pelo menos 15 para proteção básica e FPS 30 para exposição solar intensa) e reaplicação a cada duas horas ou após banho, suor ou fricção.

Atenção redobrada na aquisição de óculos solares

Para os olhos, o uso de óculos de sol sem proteção adequada aumenta o risco de aceleração de formação de catarata, pterígio e alterações degenerativas da retina. Essas são lesões que comprometem qualidade de vida e podem gerar demanda por intervenção cirúrgica ou tratamentos de longo prazo.

Médicos orientam que as pessoas busquem modelos de óculos com indicação explícita de bloqueio UV. Lentes muito escuras sem bloqueio são piores do que nenhum óculos, porque ampliam a entrada de UV.

O oftalmologista Arthur Melo orienta “comprar óculos em estabelecimentos comerciais confiáveis e que sejam submetidos aos órgãos de fiscalização de proteção ao consumidor (ex: óticas, sites de fabricantes de óculos de sol), exigir os certificados de autenticidade e garantia das lentes, exigir a nota fiscal”.