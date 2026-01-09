FPF altera horários de jogos de Náutico e Santa Cruz na segunda rodada do Pernambucano
Publicado: 09/01/2026 às 12:47
Paulo Sérgio e Patrick Allan, atacante de Náutico e meia do Santa Criz (Rafael Vieira/CNC e Evelyn Victoria/SCFC)
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) anunciou mudanças nos horários de duas partidas da segunda rodada do Campeonato Pernambucano 2026. Os jogos envolvendo Náutico e Santa Cruz, que estavam inicialmente programados para o período da noite, foram transferidos para o período da tarde devido à falta de iluminação adequada nos estádios que receberão os confrontos.
Anteriormente, a partida entre Retrô e Sport, que estava marcada para 20h30, também teve o horário alterado para 21h30, desta vez a pedido da emissora que fará a transmissão do duelo.