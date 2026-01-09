FPF altera horários de jogos de Náutico e Santa Cruz na segunda rodada do Pernambucano

Paulo Sérgio e Patrick Allan, atacante de Náutico e meia do Santa Criz (Rafael Vieira/CNC e Evelyn Victoria/SCFC)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) anunciou mudanças nos horários de duas partidas da segunda rodada do Campeonato Pernambucano 2026. Os jogos envolvendo Náutico e Santa Cruz, que estavam inicialmente programados para o período da noite, foram transferidos para o período da tarde devido à falta de iluminação adequada nos estádios que receberão os confrontos.

O duelo entre Maguary e Santa Cruz será disputado às 15h, no Estádio Arthur Tavares de Melo, enquanto a partida entre Decisão e Náutico acontecerá às 16h, no Estádio José Dionísio do Carmo, ambas na quarta-feira (14). Originalmente, os jogos estavam marcados para o período da noite: Náutico às 19h e Santa Cruz às 20h30.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

A mudança se deve à falta de iluminação adequada nos estádios, garantindo a segurança e a qualidade das partidas.

Anteriormente, a partida entre Retrô e Sport, que estava marcada para 20h30, também teve o horário alterado para 21h30, desta vez a pedido da emissora que fará a transmissão do duelo.

