Seleção com 286 vagas de emprego é aberta pela Prefeitura de Panelas; saiba como se inscrever

As inscrições começaram nesta sexta-feira (9) e seguem até o dia 19 de janeiro, exclusivamente pela internet

Prefeitura de Panelas abriu vagas para 56 cargos no município (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Panelas, no Agreste de Pernambuco, abriu nesta sexta-feira (9), inscrições para um processo seletivo simplificado que oferece 286 vagas, além de cadastro reserva, para contratação de profissionais em diferentes áreas.



As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio e superior.



De acordo com o edital, os salários variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 3.242. As inscrições seguem até o dia 19 de janeiro, exclusivamente pela internet.



Ainda segundo as informações, as vagas estão distribuídas entre diversas secretarias municipais. O certame prevê a aplicação de provas no dia 1º de fevereiro, como etapa de avaliação dos candidatos.



Entre os cargos ofertados estão auxiliar de manutenção, gari, jardineiro, pedreiro, pintor, motorista de caminhão compactador, professor dos níveis I e II, monitor, vigia, recepcionista, cozinheiro, orientador social, oficineiro da área social e profissionais de apoio educacional.



A maior remuneração é destinada ao cargo de motorista de caminhão compactador. Já para os professores, o pagamento será feito por hora/aula, conforme valor estabelecido no edital.



Confira as vagas

Auxiliar de manutenção

Vagas: 20

Remuneração: R$ 1.621,00

Gari

Vagas: 10

Remuneração: R$ 1.621,00

Jardineiro

Vagas: 5 vagas

Remuneração: R$ 1.621,00

Pedreiro

Vagas: 10

Remuneração: R$ 1.621,00

Pintor

Vagas: 4

Remuneração: R$ 1.621,00

Motorista de Caminhão Compactos

Vagas: 4

Remuneração: R$ 3.242,00

Professor I

Vagas: 70

Remuneração: R$ 15,31/hora aula

Professor II

Vagas: 7

Remuneração: R$ 15,31/hora aula

Monitor

Vagas: 40

Remuneração: R$ 1.621,00

Profissional de Apoio Educacional

Vagas: 60

Remuneração: R$ 1.621,00

Agente de Apoio Educacional

Vagas: 15

Remuneração: R$ 1.621,00

Auxiliar de Professor

Vagas: 4

Remuneração: R$ 1.621,00

Vigia

Vagas: 20

Remuneração: R$ 1.621,00

Oficineiro da Secretaria de Desenvolvimento Social

Vagas: 2

Remuneração: R$ 1.621,00

Orientador Social

Vagas: 6

Remuneração: R$ 1.621,00

Cozinheiro

Vagas: 14

Remuneração: R$ 1.621,00

Recepcionista

Vagas: 3

Remuneração: R$ 1.621,00

