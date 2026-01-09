Seleção com 286 vagas de emprego é aberta pela Prefeitura de Panelas; saiba como se inscrever
As inscrições começaram nesta sexta-feira (9) e seguem até o dia 19 de janeiro, exclusivamente pela internet
Publicado: 09/01/2026 às 12:51
Prefeitura de Panelas abriu vagas para 56 cargos no município (Foto: Divulgação)
A Prefeitura de Panelas, no Agreste de Pernambuco, abriu nesta sexta-feira (9), inscrições para um processo seletivo simplificado que oferece 286 vagas, além de cadastro reserva, para contratação de profissionais em diferentes áreas.
As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio e superior.
De acordo com o edital, os salários variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 3.242. As inscrições seguem até o dia 19 de janeiro, exclusivamente pela internet.
Ainda segundo as informações, as vagas estão distribuídas entre diversas secretarias municipais. O certame prevê a aplicação de provas no dia 1º de fevereiro, como etapa de avaliação dos candidatos.
Entre os cargos ofertados estão auxiliar de manutenção, gari, jardineiro, pedreiro, pintor, motorista de caminhão compactador, professor dos níveis I e II, monitor, vigia, recepcionista, cozinheiro, orientador social, oficineiro da área social e profissionais de apoio educacional.
A maior remuneração é destinada ao cargo de motorista de caminhão compactador. Já para os professores, o pagamento será feito por hora/aula, conforme valor estabelecido no edital.
Confira as vagas
Auxiliar de manutenção
Vagas: 20
Remuneração: R$ 1.621,00
Gari
Vagas: 10
Remuneração: R$ 1.621,00
Jardineiro
Vagas: 5 vagas
Remuneração: R$ 1.621,00
Pedreiro
Vagas: 10
Remuneração: R$ 1.621,00
Pintor
Vagas: 4
Remuneração: R$ 1.621,00
Motorista de Caminhão Compactos
Vagas: 4
Remuneração: R$ 3.242,00
Professor I
Vagas: 70
Remuneração: R$ 15,31/hora aula
Professor II
Vagas: 7
Remuneração: R$ 15,31/hora aula
Monitor
Vagas: 40
Remuneração: R$ 1.621,00
Profissional de Apoio Educacional
Vagas: 60
Remuneração: R$ 1.621,00
Agente de Apoio Educacional
Vagas: 15
Remuneração: R$ 1.621,00
Auxiliar de Professor
Vagas: 4
Remuneração: R$ 1.621,00
Vigia
Vagas: 20
Remuneração: R$ 1.621,00
Oficineiro da Secretaria de Desenvolvimento Social
Vagas: 2
Remuneração: R$ 1.621,00
Orientador Social
Vagas: 6
Remuneração: R$ 1.621,00
Cozinheiro
Vagas: 14
Remuneração: R$ 1.621,00
Recepcionista
Vagas: 3
Remuneração: R$ 1.621,00