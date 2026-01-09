Incêndio atinge farmácia em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado pouco antes das 6h desta sexta (9) e enviou três viaturas para combater incêndio na Drogasil localizada na Avenida Conselheiro Aguiar

Bombeiros foram acionados para commbater incêndio na Drogasil, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (Diario de Pernambuco)

Um incêndio atingiu uma unidade da rede de farmácias Drogasil, na manhã desta sexta (9), na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado pouco antes das 6h e enviou três viaturas para o local.

Por volta das 7h, a ocorrência ainda estava sendo finalizada.

Informações obtidas pela equipe do Diario no local dão conta de que o fogo se concentrou no primeiro andar da farmácia, onde fica o escritório. Não há informações de feridos.

Por causa do sinistro, moradores e pessoas que passavam pela área se concentraram ara acompanhar o trabalho dos bombeiros.

Foi informado que alguns imóveis da região ficaram sem energia elétrica.