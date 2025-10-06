Jovem morta em motel: suspeito é indiciado por feminicídio pela Polícia Civil de Pernambuco

Segundo a PCPE, o indiciamento de Djalma Diego Oliveira Deodato por feminicídio qualificado ocorreu por ter sido empregado meios de crueldade. A corporação investiga suposto vazamento de imagens.

Júlia Ramilly, de 20 anos, foi encontrada morta dentro de uma suíte de um motel em Paulista no dia 23 de setembro (Foto: Reprodução / Redes sociais)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) indiciou Djalma Diego Oliveira Deodato, suspeito pela morte de Júlia Ramilly Duarte, encontrada sem vida em um motel na cidade do Paulista, no Grande Recife, por feminicídio qualificado.

Segundo a PCPE, o indiciamento por feminicídio ocorreu por ter sido empregado meios de crueldade no crime.

Ainda segundo a corporação, o inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) na última quinta-feira (2).

Além disso, a PCPE também está investigando um possível vazamento de imagens do caso.



Djalma Diego Oliveira Deodato segue em prisão preventivamente no Centro de Triagem e Observação (Cotel), em Abreu e Lima, também no Grande Recife.



Júlia Ramilly, de 20 anos, foi encontrada morta, com sinais de esganadura e de violência sexual, na manhã do dia 23 de setembro dentro de uma suíte de um motel em Paulista.

A vítima havia entrado no estabelecimento com Djalma Diego Oliveira Deodato, de 25 anos.

Segundo relato da época do delegado Douglas Camilo, responsável pelo caso, o casal teria ligado para a recepção do estabelecimento por volta das 4h, solicitando um lanche.

Algumas horas depois, o homem deixou o quarto, efetuou o pagamento com parte do dinheiro da vítima e informou aos funcionários que a companheira estava dormindo.

O corpo de Júlia foi encontrado pela camareira na suíte de número 6 do estabelecimento.

Conforme o depoimento da funcionária do motel, o cadáver foi encontrado em cima da cama, coberto por um lençol e com um travesseiro em cima. Também havia marcas de sangue no local.

