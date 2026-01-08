Incêndio atinge rede elétrica no Centro do Recife

Ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (8), na esquina da Rua das Ninfas com a Rua do Progresso, e segue em andamento

Ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (8), na esquina da Rua das Ninfas com a Rua do Progresso (Cortesia.)

A Neoenergia Pernambuco registrou um incêndio registrado na manhã desta quinta-feira (8) em uma rede elétrica, que teve início na rede de provedores de internet e acabou atingindo a rede elétrica da região. O incidente ocorreu na Rua das Ninfas, na esquina com a Rua do Progresso, área central do Recife.

Imagens mostram chamas e intensa fumaça no ponto afetado. Segundo a concessionária, uma equipe técnica foi enviada ao local para avaliar a situação e adotar as medidas necessárias de segurança e reparo.

Até o momento, não há informações sobre interrupção no fornecimento de energia. A Neoenergia informou ainda que a ocorrência segue em andamento.