Há 30 dias da chegada oficial do verão, Cemit promete reforçar campanhas preventivas a ataques de tubarão

Dados recentes mostram uma queda significativa no número de incidentes. Entre 2023 e 2025, Pernambuco registrou apenas cinco casos: três em 2023, um em 2024 e um em 2025. Este último em Fernando de Noronha

Cemit amplia campanhas e reforça alertas para o verão nas praias de Pernambuco (Fotos: Rafael Vieira/DP)

A chegada oficial do verão, que começa em 21 de dezembro, marca o início de uma nova etapa das ações de prevenção a incidentes com tubarões nas praias de Pernambuco.

O período concentra maior número de banhistas na Região Metropolitana do Recife e em Fernando de Noronha, o que, segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), exige ampliação das atividades de educação ambiental, sinalização e orientação direta ao público.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Daniel Coelho, o Cemit atuará diariamente durante a estação, com campanhas educativas em redes sociais, abordagem direta aos banhistas, exposições temáticas e atividades educativas.

As iniciativas são realizadas com o apoio do Corpo de Bombeiros, responsável pela orientação e pelo monitoramento dos banhistas.

“O comitê tem promovido campanhas educativas em praias e campanhas de alerta nas redes sociais, além de trabalhos de orientação e de controle aos banhistas pelo Corpo de Bombeiros para garantir a segurança dos usuários das praias”, afirmou o Daniel Coelho.

Dados

Segundo o Cemit, o Estado contabiliza 79 incidentes no período de 33 anos, o que representa média de 2,4 casos por ano.

As áreas com maior concentração de ocorrências são Boa Viagem, no Recife (24 registros); Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (23); e Del Chifre, em Olinda (5).

Os dados também revelam os meses com mais incidentes: julho (11), março (9) e maio (8) concentram o maior número de casos registrados.

Dados recentes mostram uma queda significativa no número de incidentes. Entre 2023 e 2025, Pernambuco registrou apenas cinco casos: três em 2023, um em 2024 e um em 2025. Este último em Fernando de Noronha.

A Região Metropolitana do Recife permanece há mais de dois anos sem registros.

A redução, conforme o secretário, está vinculada aos investimentos em pesquisa, monitoramento e educação.

Como previsto no Edital Nº34/2024 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI/PE) por meio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado (FACEPE), que destina R$ 1 milhão por meio de um acordo entre a Instituição, Suape e a Secretaria de Meio Ambiente, em projetos de prevenção, incluindo a criação de uma cartilha com recursos de realidade aumentada e a execução das 50 ações previstas no Plano de Educação Ambiental para Segurança Aquática e Prevenção de Incidentes com Tubarões (PEAST-PE).

Sinalização

Cinco projetos contemplados no Edital Nº 34/2024 estão diretamente relacionados à prevenção. Um deles desenvolve novas diretrizes para comunicação de risco nas praias.

“Com base nos resultados desse projeto, novas placas serão confeccionadas e instaladas nos 33 quilômetros de área de risco”, informou o secretário.

Recomendações do Cemit

As orientações de segurança seguem como prioridade nas ações do verão. Daniel Coelho explica que, para garantir o banho de mar seguro e evitar incidentes com tubarões, é necessário que a população evite tomar banho em regiões com placas de advertência e sem proteção de arrecifes; com maré alta; ao amanhecer e ao cair da tarde; em desembocaduras de rios e estuários; com água acima da cintura; e durante períodos chuvosos e em águas turvas.

Ele reforçou ainda cuidados adicionais. “É importante que o banhista evite tomar banho se estiver sozinho, com qualquer sangramento, entrar na água com acessórios reluzentes, após consumo de bebida alcoólica, além de seguir sempre as orientações das placas indicativas espalhadas pela orla e as orientações dos guarda-vidas”, destacou.