Cisam suspende atendimentos até segunda (12) por causa de reforma em sala de parto

A medida entra em vigor às 19h desta quinta. Direção da unidade informou que não haverá transferência de pacientes internados

Maternidade do Cisam volta a fucionar após fim da interdição ética (Jaqueline Maia/DP/D.A Press/Arquivo)

O Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam/UPE), no Recife, informou, nesta quinta (8), a suspensão temporária dos atendimentos no setor de obstetrícia.

A medida entra em vigor às 19h desta quinta e os serviços voltam ao normal a partir das 13h de segunda (12).

A suspensão temporária dos atendimentos foi motivada pela reforma da Sala de Parto.

“Contamos com a colaboração de todos os órgãos envolvidos para a divulgação desta mensagem, com o objetivo de que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) possam ser encaminhados a outro serviço de atenção à mulher”, disse a direção do Cisam, por meio de nota.

Ainda por meio de nota, o Cisam informou que não haverá transferência de pacientes atualmente internados na unidade.

O cotidiano e a assistência prestada aos pacientes que já se encontram no hospital permanecerão inalterados.

“Em razão da reforma programada da unidade, ação que já estava prevista no planejamento institucional, foi acordado, em alinhamento com a Secretaria de Saúde, a Regulação, a Universidade e demais hospitais da rede, que o CISAM não receberá novos pacientes durante o período necessário para a conclusão das obras. Ressalta-se que o CISAM é uma unidade de porta aberta e, em situações excepcionais, os atendimentos serão conduzidos conforme a necessidade assistencial”, acrescentou.

Por fim, a direção do Cisam disse que “todas as medidas foram previamente articuladas com os órgãos competentes com o objetivo de garantir o menor impacto possível à população e à rede de saúde”.