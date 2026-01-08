Mulher é presa após tentar agredir padre e destruir imagem religiosa em Igreja, em Paulista

O caso aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (8), durante uma celebração religiosa na Igreja Matriz de Santa Isabel

Mulher é presa após tentar agredir padre e destruir imagem religiosa em Igreja no centro do Paulista (Reprodução/Tv Guararapes)

Uma mulher de 56 anos foi presa após tentar agredir um padre e destruir a imagem de Nossa Senhora das Graças dentro da Igreja Matriz de Santa Isabel, no centro do município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O caso foi registrado no final da manhã desta quinta-feira (8), durante uma celebração religiosa.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Conforme relatos de fiéis que acompanhavam a missa, a mulher participava da celebração quando, em determinado momento, avançou em direção ao padre que conduzia a cerimônia.

Em seguida, ela se aproximou de uma mesa posicionada no centro da igreja e lançou ao chão a imagem da santa, que ficou completamente danificada.

O episódio causou apreensão entre os presentes e interrompeu a celebração. A imagem destruída é considerada um dos símbolos religiosos mais conhecidos do templo, que é um dos cartões postais do município.

Dois funcionários da igreja conseguiram conter a mulher até a chegada da Polícia Militar. Todos os envolvidos, incluindo o padre, foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com o artigo 208 do Código Penal, é crime desrespeitar publicamente crença ou objeto de culto religioso, bem como impedir ou perturbar cerimônia religiosa. A pena prevista é de detenção de um mês a um ano, ou multa, podendo ser aumentada em caso de violência.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de dano/depredação está sob a responsabilidade da 8ª Delegacia Seccional do município. “As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso”, destacou.



O que diz a PM



Por meio de nota, a Polícia Militar informou que uma equipe do 17º Batalhão realizava patrulhamento a pé no Centro de Paulista quando foi acionada para atender a uma ocorrência.

No local, os PMs foram informados que uma mulher, “em aparente surto”, havia entrado na Igreja Matriz de Santa Isabel e danificado uma imagem sacra.

Ainda, segundo a PM, a mulher “estava bastante alterada”, e xingou outros fiéis e membros da igreja.

Ao chegar ao local, o policiamento interveio de forma imediata e pacífica, conseguindo controlar a situação.

Em seguida, foram ouvidas as partes envolvidas, incluindo o padre responsável e duas testemunhas, e todos foram levados para a delegacia para a adoção das medidas cabíveis”.