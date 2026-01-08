Motorista de caminhão que levava boi é atropelado por guincho em Cachoeirinha, no Agreste

O caso aconteceu na BR-423; a vítima transportava um boi e havia desembarcado do próprio caminhão quando foi atingida

Homem é atropelado por um caminhão guincho em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco (Ascom/PRF)

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão guincho na BR-423, em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Luiz Cícero Martins Leandro Junior.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 10h30 de quarta (7), no km 41.

Testemunhas relataram que o Luiz estava transportando um boi e havia desembarcado do próprio caminhão, quando foi atingido por um caminhão guincho que trafegava pela rodovia.

O condutor envolvido no atropelamento fugiu do local e até o momento não foi identificado.

A área foi isolada por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sendo investigado pela 109ª Delegacia de Cachoeirinha. “Um inquérito policial foi instaurado”, destacou.

