Mães de Pernambuco divulga novas datas de ciclos para beneficiárias; confira

O sistema do Mães de Pernambuco indicará se a candidata atende aos requisitos para ser contemplada ou se ficará em lista de espera. (Foto: Divulgação / SAS-PE)

O calendário oficial do Programa Mães de Pernambuco para 2026 foi divulgado através do Diário Oficial desta quinta (8), informando que haverá novos ciclos de confirmações e pagamentos ao longo do ano.

Segundo o governo do estado, a iniciativa beneficiou mais de 135 mil mulheres desde março de 2024. Desde esta data, foram investidos mais de R$ 597,5 milhões.

O primeiro ciclo já foi finalizado na manhã desta quinta após 100 mil beneficiárias confirmarem participação. O próximo ciclo ocorrerá a partir de 27 de fevereiro e será válido enquanto houver vagas. As incrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal do programa.

Como fazer

É necessário informar o NIS e a data de nascimento para a verificação imediata da elegibilidade. As mulheres que tiverem a participação validada receberão o benefício mensal de R$ 300 no dia 6 de fevereiro de 2026, diretamente na conta utilizada para o Bolsa Família.

Os demais ciclos seguirão ao longo do ano, sempre com datas previamente divulgadas no site ww.sas.pe.gov.br, garantindo pagamentos mensais até dezembro de 2026, com a última parcela prevista para o dia 7.

Critérios

Para participar, as mulheres precisam atender simultaneamente a todos os critérios: residir em Pernambuco; estar com o Cadastro Único atualizado e receber o Bolsa Família; ser responsável familiar; estar gestante e receber o BVG (Benefício Variável à Gestante), ser mãe ou responsável por criança de até 6 anos; e não possuir emprego ou renda formal.

