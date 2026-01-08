Pernambuco abre seleção com 133 vagas na Saúde; salários chegam a R$ 3.825

Informações foram publicadas no Diário oficial desta quinta (8). Inscrições vão de 15 a 29 de janeiro, pela internet

O serviço foi anunciado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) (Foto: Arquivo)

O governo do estado publicou no Diário oficial desta quinta (8) o aviso de abertura de seleção simplificada para a Secretaria de Saúde.

São oferecidas 133 vagas para trabalho temporário. A remuneração chega a R$ 3.825.

As inscrições começam no dia 15 de janeiro deste ano, seguindo até o dia 29 do mesmo mês, pela internet.

Serão contratados profissionais de níveis superior e médio.

Confira os cargos:

38 Assessores Jurídicos;

32 Analistas Administrativos;

12 Administradores Hospitalares;

27 Contadores

24 Assistentes Administrativos.

Os aprovados na seleção vão atender a situação de excepcional interesse público e atuação na Secretaria de Saúde.

A seleção terá prazo de dois anos, prorrogável por igual período, a contar da homologação do resultado final.

O processo seletivo será realizado em única etapa, denominada Avaliação Curricular, de caráter classificatório e eliminatório para todas as funções.