Abastecimento de água no Recife e em Jaboatão deve ser normalizado nesta quarta (7)

De acordo com a companhia, a interrupção afeta localidades no Recife e em Jaboatão

A operação dos sistemas produtores Alto do Céu e Tapacurá serão suspensas das 14h da quinta (28) até às 6h da sexta-feira (29), por conta de uma manutenção emergencial da Compesa de contenção de vazamento na Estrada Velha de Água Fria, bairro da Tamarineira, Zona Norte da capital pernambucana ( Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) informou que o abastecimento de água em áreas do Recife e de Jaboatão dos Guararapes deve ser normalizado ao longo desta quarta-feira (7), após a realização de uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento da Estação Elevatória Pintor Agenor. A suspensão temporária do serviço ocorreu na última segunda-feira (5).

De acordo com a companhia, a interrupção afeta, no Recife, as Unidades Residenciais (URs) 01, 02, 03, 04, 05, 10 e 12, além da comunidade de Lagoa Encantada. Em Jaboatão dos Guararapes, o desabastecimento atinge a UR-06 e parte da UR-11.

A Compesa informou que a intervenção foi necessária para garantir o funcionamento adequado do sistema e evitar problemas maiores no abastecimento.