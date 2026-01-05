Localidades do Recife e Jaboatão ficam sem água devido a manutenção emergencial

Falta d'água afeta localidades de Recife e Jaboatão (Foto: Freepik)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) suspendeu temporariamente o abastecimento de água em áreas do Recife e de Jaboatão dos Guararapes por causa de uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento da Estação Elevatória Pintor Agenor. A suspensão ocorreu nesta segunda-feira (5).

De acordo com a companhia, a interrupção afeta, no Recife, as Unidades Residenciais (URs) 01, 02, 03, 04, 05, 10 e 12, além da comunidade de Lagoa Encantada. Em Jaboatão dos Guararapes, o desabastecimento atinge a UR-06 e parte da UR-11.

A Compesa informou que a intervenção foi necessária para garantir o funcionamento adequado do sistema e evitar problemas maiores no abastecimento. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até a próxima quarta-feira (7).

Ainda segundo a companhia, após a finalização dos trabalhos, a distribuição de água será retomada de forma gradual, seguindo o calendário de abastecimento de cada localidade afetada.