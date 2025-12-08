Estudante é internado e intubado após agressão em escola no Agreste de Pernambuco

Direção da escola lamenta o caso e afirma ter acionado a rede de proteção após violência durante jogos interclasse

A EREM Cônego Fernando Passos fica localizada no Alto Santa Inês, no município de Passira, Agreste de Pernambuco. (EREM Cônego Fernando Passos)

Um caso de violência durante uma rodada de jogos interclasse em uma escola estadual revoltou os moradores de Passira, no Agreste de Pernambuco. Segundo testemunhas, o estudante Arthur Vitor foi agredido por um colega no meio de uma partida. O rapaz recebeu um soco na nuca de um colega e, ao cair, teria batido a cabeça no chão. O jovem segue internado e intubado.

A Escola de Referência em Ensino Médio Cônego Fernando Passos se pronunciou por meio de nota oficial nesta segunda-feira (8), afirmando que lamenta o ocorrido e reforça a solidariedade ao aluno e seus familiares.

Além disso, a instituição de ensino informou ter tomado "todas as medidas cabíveis, garantindo o atendimento emergencial ao aluno agredido, bem como realizando a efetiva comunicação aos órgãos da rede de proteção". Por fim, a escola afirmou que repudia "qualquer forma de violência, seja física, verbal ou virtual".