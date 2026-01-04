° / °
Homem é morto a facadas em ponto de mototaxi em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Vítima, de 29 anos, esperava mototáxi quando foi atacado pelo suspeito, um homem de 38 anos

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/01/2026 às 14:26

Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso/Divulgação

Um homem de 29 anos foi morto a facadas quanto esperava um mototáxi no bairro Vila Kennedy, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O crime foi registrado na tarde do último sábado (3), em um ponto de mototáxi da Avenida Brasil. 

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o suspeito, um homem de 38 anos, ainda não foi localizado. Um inquérito foi instaurado e as investigações estão em curso através da 3ª Delegacia de Polícia e Homicídios (DPH).

