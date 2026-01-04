Homem é morto a facadas em ponto de mototaxi em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Vítima, de 29 anos, esperava mototáxi quando foi atacado pelo suspeito, um homem de 38 anos

Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso (Divulgação)

Um homem de 29 anos foi morto a facadas quanto esperava um mototáxi no bairro Vila Kennedy, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O crime foi registrado na tarde do último sábado (3), em um ponto de mototáxi da Avenida Brasil.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o suspeito, um homem de 38 anos, ainda não foi localizado. Um inquérito foi instaurado e as investigações estão em curso através da 3ª Delegacia de Polícia e Homicídios (DPH).