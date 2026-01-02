Sogro do deputado Pedro Campos é uma das vítimas de colisão de motos no Recife

Sinistro aconteceu em um dos cruzamentos da avenida Cruz Cabugá e deixou duas vítimas fatais

Augusto Carneiro, de 56 anos, é pai da esposa do deputado Pedro Campos (Foto: Reprodução/Instagram)

Augusto Carneiro, de 56 anos, sogro do deputado federal Pedro Campos (PSB) foi uma das vítimas do acidente envolvendo duas motocicletas na Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro. A colisão aconteceu por volta das 17h30, no bairro de Santo Amaro.

A outra moto era ocupada por um casal. O condutor, de 48 anos, também não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A passageira, de 47 anos, que atua como enfermeira no Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco (Procape), foi socorrida com vida para uma unidade de saúde.

A colisão entre as motos ocorreu no cruzamento da Avenida Cruz Cabugá e a Rua Pedro Afonso. Testemunhas relataram que o casal que estava em uma moto vermelha estava aguardando o semáforo abrir para virar à esquerda para a Cruz Cabugá, enquanto o outro motociclista, Augusto Carneiro, vinha na direção contrária. Quando o semáforo abriu, os veículos colidiram. Todos usavam capacetes.

O sinistro mobilizou quatro viaturas do Samu, quatro da Polícia Militar e uma do Corpo de Bombeiros, além do apoio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). Augusto era pai de Augusta Carneiro - casada com o parlamentar e, portanto, cunhada do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

