Colisão no Centro do Recife mata dois motociclistas e deixa uma passageira ferida

Sinistro aconteceu em um cruzamento na Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro. Vítimas morreram no local

Sinistro entre motos deixa duas pesssoas mortas em Santo Amaro, no Recife (Karol Rodrigues/DP Foto)

Dois motociclistas morreram após colidirem um com o outro por volta das 17h30 desta sexta-feira (2) no cruzamento da Avenida Cruz Cabugá e a Rua Pedro Afonso, em Santo Amaro, área central do Recife. Uma passageira ficou ferida e precisou ser encaminhada para um hospital.

De acordo com testemunhas do sinistro, o casal que estava em uma moto do modelo estava aguardando o semáforo abrir para virar à esquerda para a Cruz Cabugá, enquanto o outro motociclista vinha na direção contrária. Quando o semáforo abriu, os veículos colidiram. Todos usavam capacetes.

“O casal na moto vermelha ia fazer a conversão [para a Avenida Cruz Cabugá]. O motociclista da outra moto veio em alta velocidade e chocou com o casal. Eu tinha acabado de passar pelo local”, relata o entregador de aplicativo Tiago Felipe.

Adriana Barbosa, de 50 anos, contou que ouviu o barulho da colisão da casa de onde mora, na Rua Astronauta Collins. “Já tinha imaginado que tinha sido acidente, porque sempre tem acidente aqui nessa rua. Esse cruzamento é perigoso e os motoristas não respeitam o sinal. Meu filho também trabalha por aplicativo e a gente que é mãe pensa logo o pior”, conta.

O sinistro mobilizou quatro viaturas do Samu, quatro da Polícia Militar e uma do Corpo de Bombeiros, além do apoio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). A mulher que estava como passageiro estava orientada e conversando com os profissionais, enquanto permanecia deitada no chão e com uma mochila para apoiar a cabeça. Ela foi encaminhada para um hospital.

