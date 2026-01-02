Colisão no Centro do Recife mata dois motociclistas e deixa uma passageira ferida
Sinistro aconteceu em um cruzamento na Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro. Vítimas morreram no local
Publicado: 02/01/2026 às 18:58
Sinistro entre motos deixa duas pesssoas mortas em Santo Amaro, no Recife (Karol Rodrigues/DP Foto)
Dois motociclistas morreram após colidirem um com o outro por volta das 17h30 desta sexta-feira (2) no cruzamento da Avenida Cruz Cabugá e a Rua Pedro Afonso, em Santo Amaro, área central do Recife. Uma passageira ficou ferida e precisou ser encaminhada para um hospital.
De acordo com testemunhas do sinistro, o casal que estava em uma moto do modelo estava aguardando o semáforo abrir para virar à esquerda para a Cruz Cabugá, enquanto o outro motociclista vinha na direção contrária. Quando o semáforo abriu, os veículos colidiram. Todos usavam capacetes.
“O casal na moto vermelha ia fazer a conversão [para a Avenida Cruz Cabugá]. O motociclista da outra moto veio em alta velocidade e chocou com o casal. Eu tinha acabado de passar pelo local”, relata o entregador de aplicativo Tiago Felipe.
Adriana Barbosa, de 50 anos, contou que ouviu o barulho da colisão da casa de onde mora, na Rua Astronauta Collins. “Já tinha imaginado que tinha sido acidente, porque sempre tem acidente aqui nessa rua. Esse cruzamento é perigoso e os motoristas não respeitam o sinal. Meu filho também trabalha por aplicativo e a gente que é mãe pensa logo o pior”, conta.
O sinistro mobilizou quatro viaturas do Samu, quatro da Polícia Militar e uma do Corpo de Bombeiros, além do apoio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). A mulher que estava como passageiro estava orientada e conversando com os profissionais, enquanto permanecia deitada no chão e com uma mochila para apoiar a cabeça. Ela foi encaminhada para um hospital.