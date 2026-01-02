Vigilante é agredido com barra de ferro durante assalto no Cordeiro; veja vídeo

Crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (31); câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima foi espancada e teve o celular roubado na Zona Oeste

âmera de segurança registra momento em que homem é agredido no bairro do Cordeiro, Recife (Foto: Reprodução)

Um homem foi agredido por um assaltante com uma barra de ferro por volta das 4h22 da quarta-feira (31/12), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do crime.

O homem, que, segundo informações preliminares, seria vigilante, aparece de branco lutando contra outro homem, de camisa rosa. No vídeo, o vigilante é colocado contra a grande do portão de um edifício por seu agressor. Ele tenta se soltar usando uma barra de ferro e desferindo golpes contra a costela do homem de rosa.

Em seguida, o vigilante consegue se afastar. No entanto, é esmurrado por seu agressor diversas vezes. O homem tenta revidar usando a barra, mas esta é segurada pelo outro, que continua a bater. Eles saem do campo de visão da câmera e, quando voltam, estão disputando o instrumento de ferro, que é puxado pelo assaltante.

Então, o agressor pode ser visto desferindo golpes contra a cabeça do vigilante, que usa as mãos para conter o impacto. Em outra gravação, é possível ouvir o som das pancadas na cabeça que o assaltante dá no vigilante. Em um trecho, a vítima chega a gritar.

Neste momento do vídeo, o homem pode ser visto com sangramentos na cabeça e na camisa. O bastão, então, cai e o assaltante volta a dar socos no vigilante, conseguindo derrubá-lo. Com a queda, o telefone do vigilante cai no chão. O assaltante o pega e foge. Cambaleando, a vítima se levanta.

Segundo apuração do G1, o vigilante foi levado a uma unidade de saúde por um motociclista que passava pelo local.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência não foi registrada. “A PCPE reforça a importância do registro de Boletim de Ocorrência para que as investigações possam ser iniciadas e os casos sejam devidamente apurados”, conclui o texto.