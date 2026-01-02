Jovem fica ferido após ser atingido por brinquedo em parque de diversões em Garanhuns
Jovem atingido por brinquedo seria neurodivergente e estaria sendo acompanhado pelo Caps de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 02/01/2026 às 13:13
Acidente aconteceu no brinquedo conhecido como "surf" em parque de diversões, em Garanhuns (Redes Sociais )
Um jovem de 22 anos ficou ferido após ser atingido por um brinquedo em um parque de diversões na Praça Mestre Dominguinhos, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.
O caso ocorreu na noite do dia 31 de dezembro e foi registrado em vídeo publicado nas redes sociais.
Nas imagens, é possível assistir ao momento em que o jovem parece dançar, ao lado de outra pessoa, na frente do brinquedo, conhecido como “surf”. Instantes depois, ele é atingido pelo equipamento e cai desacordado.
Ele seria neurodivergente e, por isso, estaria sendo acompanhado pelo Centro de Atendimento Psicossocial (Caps) de Garanhuns.
Após o ocorrido, o rapaz foi encaminhado para o Hospital Regional Dom Moura. Por meio de nota, a unidade de saúde informou que ele já recebeu alta hospitalar.