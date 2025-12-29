Jovem é presa após perseguir, atropelar e matar namorado e mulher em São Paulo

A moto foi arremessada a cerca de 30 metros, atingindo outros veículos que estavam na via. As duas vítimas morreram no local. (Reprodução/TV Globo)

Geovanna Proque da Silva, de 21 anos, foi presa em flagrante por suspeita de atropelar propositalmente o namorado, Raphael Canuto da Silva, também de 21 anos, e a amiga dele, Joyce Corrêa da Silva, de 19 anos, na madrugada do último domingo (28) em São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o caso aconteceu por volta das 3h, na Rua Professor Leitão da Cunha, no bairro Parque Regina, na Zona Sul de São Paulo, no distrito do Campo Limpo. Câmeras de segurança registraram o momento em que Geovanna, dirigindo um Citroën prata, acelera e atinge a traseira da motocicleta onde estavam Raphael e Joyce.

A moto foi arremessada a cerca de 30 metros, atingindo outros veículos que estavam na via. As duas vítimas morreram no local.

Ainda conforme as investigações, antes do atropelamento, Geovanna teria discutido com o namorado por ciúmes. Uma testemunha informou à polícia que a briga começou após Raphael participar de um churrasco onde havia outras mulheres. Mais tarde, a suspeita teria visto o namorado dando carona a Joyce, o que teria motivado a perseguição.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a perseguição durou cerca de 500 metros. Além das vítimas fatais, um pedestre que passava pelo local também foi atropelado, sofreu um corte na cabeça e foi levado a um hospital, sendo liberado após atendimento.

Geovanna deixou o local, mas passou mal e foi localizada pela polícia pouco depois. Ela foi encaminhada a um hospital com cortes superficiais no pescoço e nos pulsos. Segundo o boletim de ocorrência, a jovem aparentava sonolência e relatou aos policiais militares que havia ingerido antidepressivos antes do ocorrido, mas que tinha consciência do que aconteceu.

Na delegacia, a suspeita optou por permanecer em silêncio. O caso foi registrado como homicídio doloso duplamente qualificado por motivo fútil e emboscada, além de lesão corporal, na direção de veículo automotor. A Polícia Civil segue realizando perícias para esclarecer as circunstâncias do crime.

Os corpos de Raphael e Joyce estão sendo velados nesta terça-feira (29).