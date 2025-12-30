'Não quero mulher aí': as mensagens da jovem que atropelou e matou namorado e amiga

Geovanna Proque da Silva foi presa após atropelar e matar o namorado e uma amiga dele na madrugada do último domingo (28)

A moto foi arremessada a cerca de 30 metros, atingindo outros veículos que estavam na via. As duas vítimas morreram no local. (Reprodução/TV Globo)

Geovanna Proque da Silva, presa após atropelar e matar o namorado e uma amiga dele na madrugada do último domingo, 28, enviou mensagens a uma conhecida que estava com os dois momentos antes do ocorrido. Trechos da conversa foram obtidos pelo Estadão.

Em uma das mensagens, a jovem, de 21 anos, diz ser contra a presença de mulheres no churrasco que ocorria na casa do namorado, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Depois, pede que a conhecida diga para as convidadas deixarem o local: "é por bem ou por mal". A defesa dela não foi localizada.

A principal hipótese da polícia é que as vítimas - Raphael Canuto Costa, também de 21 anos, e Joyce Correa da Silva, de 19 - foram atingidas propositalmente por conta de uma crise de ciúmes. Os dois foram arremessados de uma moto na Rua Professor Leitão da Cunha.

Ao Estadão, o advogado criminalista Fabio Costa, que atua como assistente de acusação para as famílias das vítimas, afirma que "as famílias neste momento estão unidas em busca de justiça". Segundo ele, Raphael estava prestes a realizar uma viagem para Minas Gerais para comemorar um mês de namoro com Geovanna.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), foram requisitados exames periciais e toxicológicos, que estão em elaboração e serão analisados assim que finalizados para o esclarecimento dos fatos. O carro conduzido por Geovanna era um Citroën C4 Cactus.

Imagens de câmeras de segurança indicam que o atropelamento ocorreu pouco antes das 3h, após perseguição que teria se prolongado por vias próximas às ruas Professor Leitão da Cunha e Júlio Frank, na região do Campo Limpo.

Pouco antes, por volta das 2h20, Geovanna teria enviado mensagens a uma convidada que estava no churrasco. "Não quero amiga sua e nem de ninguém dentro da casa do Raphael", diz a jovem, por WhatsApp. "Pra eu não descer aí e quebrar ele e tudo que tem aí, prefiro que resolva você."

A conhecida tenta justificar, dizendo que uma das convidadas é sua "comadre" e que não está entendendo onde Geovanna quer chegar com as mensagens. "Vão saber jajá", responde ela.

Segundo a Polícia Civil, o carro guiado por Geovanna colidiu, em alta velocidade, com a traseira da motocicleta onde estavam as vítimas, que trafegava no mesmo sentido da via. "Com o impacto, a moto foi arremessada por cerca de 30 metros, atingindo ainda outros veículos que estavam estacionados", diz nota enviada à reportagem.

Raphael e Joyce morreram ainda no local, conforme constatação das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. Um terceiro pedestre também foi atingido pelo veículo e sofreu ferimentos, sendo socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico.

A secretaria afirma que Geovanna ainda tentou deixar o local, mas foi localizada pouco depois e encaminhada para atendimento médico sob escolta policial. Ainda não há informações se a suspeita estava alcoolizada no momento do atropelamento.