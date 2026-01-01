Garanhuns lança seleção com 300 vagas na Educação

Inscrições on-line vão até 15 de janeiro e exigem ensino médio e curso de formação de 180h

Prefeitura de Garanhuns, no Agreste (Foto: Divulgação/Prefeitura de Garanhuns)

A Prefeitura de Garanhuns, no Agreste pernambucano, lançou uma seleção simplificada para contratar 300 Auxiliares de Desenvolvimento à Inclusão para a rede municipal de ensino. As inscrições estão abertas e devem ser feitas exclusivamente on-line até as 14h do dia 15 de janeiro de 2026, no Portal do Candidato do Instituto IGEDUC. A taxa custa R$ 50, com possibilidade de isenção entre 31 de dezembro de 2025 e 3 de janeiro de 2026.

A seleção terá validade inicial de um ano, prorrogável por igual período. Além das vagas imediatas, haverá formação de cadastro reserva. Para participar, é necessário ensino médio completo e curso de formação na área, com carga mínima de 180 horas. A remuneração prevista é de R$ 1.518 para jornada de 40 horas semanais.

Serão 195 vagas de ampla concorrência. O edital também reserva oportunidades para pessoas com deficiência (15 vagas) e adota cotas para pretos e pardos, indígenas e quilombolas, conforme a Lei Municipal nº 5.432/2025. As convocações ocorrerão conforme a demanda da administração.

Como será a seleção

A avaliação será realizada em etapa única, com análise de títulos e experiência profissional. A pontuação total chega a 100 pontos, sendo até 10 para formação e até 90 para experiência comprovada. A execução ficará sob responsabilidade do IGEDUC.

Durante o período de inscrição, serão disponibilizados computadores para candidatos na Rua Padre Agobar Valença, nº 153, Heliópolis, em Garanhuns. O edital completo pode ser acessado no site do IGEDUC.

Os aprovados atuarão em unidades de Educação Básica, oferecendo suporte a estudantes que necessitam de acompanhamento diário, incluindo ajuda na rotina escolar, locomoção, alimentação, higiene, segurança e mediação social. Também caberá aos profissionais colaborar com os planos individuais previstos nos Decretos Municipais 12.686/2025 e 12.773.