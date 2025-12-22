Concurso público: Prefeitura de Iati abre 621 vagas, com salários até R$ 4,8 mil

As 621 vagas do concurso público da Prefeitura de Iati, no Agreste, são destinadas a na saúde, educação, administração e Guarda Municipal da cidade, segundo o edital lançado pela gestão municipal. Os salários chegam a R$ 4.867,77

Prefeitura de Iati, no Agreste (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Prefeitura de Iati, no Agreste, lançou edital para um concurso público que oferta 621 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Os cargos são para a Guarda Municipal e áreas de educação, saúde, segurança e administração da cidade, com salários previstos entre R$ 1.518 e R$ 4.867,67.

As inscrições já estão abertas e os candidatos podem se inscrever exclusivamente pela internet até o dia 19 de janeiro de 2026, no site www.funvapi.com.br, da Fundação Vale do Piauí (FUNVAPI), responsável técnica do certame.

As taxas de participação para o nível fundamental é de R$ 62,60, enquanto para o nível médio é R$ 72,60, e nível superior tem a taxa no valor de R$ 92,60. O pagamento do boleto bancário poderá ser efetuado até o dia 20 de janeiro de 2026.

Organização

O certame é regido por dois editais distintos: o Edital nº 01/2025, dedicado exclusivamente às nove vagas para a Guarda Municipal, e o Edital nº 02/2025, que abrange os demais cargos da estrutura administrativa.