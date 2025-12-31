Estado abre chamamento para estudos de projetos turísticos em área da Penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá

Edital envolve área de 1.200 hectares e inclui terrenos onde funcionava a unidade prisional e manicômio

Itamaracá, PE, 19/09/2025 - DEMOLIÇÃO OENITENCIARIA BARRETO CAMPELO - Na tarde desta sexta-feira(19), a governadora de Pernambuco Raquel Lyra participou do inicio da demolição da Penitenciaria Barreto Campelo em Itamaracá, litoral norte. (Rafael Vieira)

O governo de Pernambuco lançou um edital de chamamento público para selecionar empresas e entidades interessadas em realizar estudos voltados ao desenvolvimento de projetos turísticos e ambientais na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte, incluindo a área da Penitenciária Barreto Campelo. O edital foi publicado no Diário Oficial da terça-feira (30).

A área contemplada é de aproximadamente 1.200 hectares, equivalente a cerca de 40% do território do município. A proposta do governo é reunir levantamentos técnicos que subsidiem futuras ações de valorização, requalificação e uso eficiente de imóveis públicos localizados na ilha.

Interessados terão 45 dias para encaminhar propostas, com prazo final em 12 de fevereiro de 2026. Após autorização, os participantes poderão desenvolver os estudos, que deverão apresentar modelagens e alternativas para ocupação das áreas.

O material aprovado deverá ser entregue em até quatro meses e, em seguida, o governo realizará licitação para contratação dos responsáveis pela implementação dos projetos.

O chamamento foi formalizado por portaria publicada no Diário Oficial e integra o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), sob responsabilidade da Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE). O conteúdo completo do edital e anexos está disponível no portal do Programa de Parcerias Estratégicas de Pernambuco.

Em abril, o governo iniciou o processo de desativação da Penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá, após cinco décadas de funcionamento. A unidade, inaugurada em 13 de dezembro de 1973, contava com 640 vagas masculinas e tinha 472 detentos em regime fechado. Era o único presídio masculino de regime fechado da ilha.

A decisão de desativar o complexo foi motivada pelo estado de degradação das estruturas, decorrente da falta de manutenção ao longo dos anos. A Penitenciária Agroindustrial São João, que opera em regime semiaberto, também está prevista na reorganização das áreas incluídas no edital. Em setembro deste ano, o espaço começou a ser demolido.