Quatro suspeitos são presos após serem flagrados pela PRF saqueando caminhão na BR-116, em Salgueiro

PRF foi acionada para atender um sinistro envolvendo tombamento de caminhão na rodovia; no local, agentes flagraram ação dos quatro suspeitos

PRF foi ao local para atender a uma ocorrência de tombamento de caminhão (PRF/divulgação)

Quatro homens foram presos após serem flagrados saqueando um caminhão na BR-116, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. A ocorrência foi registrada na noite da última terça-feira (30), quando agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegaram ao local para atender a uma ocorrência de tombamento de caminhão.

Os policiais realizaram a sinalização da área, retiraram a carga da pista e limparam a rodovia para evitar uma nova colisão. Após retornarem ao local em que o caminhão estava, eles visualizaram os suspeitos saqueando a carga e colocando-a em uma caminhonete.

Os homens foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro. Eles poderão responder pelo crime de furto, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão.

O motorista do caminhão ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde local.

