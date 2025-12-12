Secretário de Calumbi suspeito de tentativa de feminicídio é exonerado

A vítima passou por cirurgia, teve um afundamento craniano e tem risco de perder a visão de um dos olhos

Sargento reformado da Polícia Militar Numeriano Luiz de Sá (Foto: Reprodução/Instagram)

Suspeito de tentativa de feminicídio, o sargento reformado da Polícia Militar Numeriano Luiz de Sá, de 64 anos, foi exonerado do cargo de secretário-executivo de Esportes e Lazer de Calumbi, no Sertão de Pernambuco. A publicação foi feita no Diário Oficial dos Municípios desta sexta-feira (12).

O caso aconteceu em um apartamento na Rua da Aurora, em Santo Amaro, no Centro do Recife, na última terça-feira (9). A vítima, de 57 anos, foi socorrida por vizinhos que ouviram os gritos e pedidos de ajuda. Desde então, Numeriano está preso.

A mulher, que terá o nome preservado, passou por cirurgia, teve um afundamento craniano e tem risco de perder a visão de um dos olhos, de acordo com sua advogada, Manuella Magalhães.

Em depoimento à Polícia Civil de Pernambuco, obtido pelo Diario de Pernambuco, Numeriano declarou acreditar que a mulher “possa ter apresentado um surto, considerando o estado emocional e comportamental que ela vem demonstrando nos últimos tempos em razão da doença”.

Além disso, o ex-secretário afirma que “desconhecia a existência do porrete”, que “nunca havia visto o objeto antes e não sabe explicar sua origem” e disse que “nunca manuseou, utilizou ou sequer pegou no referido porrete”.

Procurada, a defesa de Numeriano afirmou que não iria se manifestar.

A advogada Manuella Magalhães, que representa a vítima, afirmou que a mulher se culpa pelo ataque. "Ela tem medo de que isso vá acabar com a vida dele", afirmou, ressaltando o trauma e a dependência emocional que marcaram o relacionamento de 27 anos.

Internada em um hospital particular do Recife, a vítima aguarda para fazer exames oculares para saber se conseguirá recuperar a visão.

“Os danos psicológicos vão demorar muito para serem recuperados. Torcemos para que ela possa reescrever a história dela", finaliza a advogada.