Réveillon de Jaboatão: veja programação completa desta segunda-feira (29)
Nesta segunda-feira (29), a partir das 18h na Orla de Piedade, a agenda das apresentações inclui nomes do brega local e Joelma como atração nacional
Publicado: 29/12/2025 às 13:45
Palco do polo Candeias do réveillon de Jaboatão dos Guararapes (Reprodução/Redes Sociais)
A celebração da chegada de 2026 em Jaboatão dos Guararapes teve início neste domingo (28) e segue até a próxima quinta-feira (1º). Nesta segunda-feira (29), a partir das 18h na Orla de Piedade, a agenda das apresentações inclui nomes do brega local, como banda Lapada e Kitara, além da cantora Joelma, grande atração nacional da noite.
Chamado de Réveillon da Gente 2026, o evento é gratuito e reúne uma série de shows distribuídos em dois polos de apresentações na cidade, um na Orla de Piedade e o outro em Jaboatão Centro.
A tradicional virada do ano será celebrada na orla da praia de Candeias, onde a contagem regressiva será comandada por Priscilla Senna. Já no segundo polo de shows, que está montado em frente à Casa da Cultura, em Jaboatão Centro, o momento será comandado por Lucy Alves.
Confira a programação completa dos dois polos divulgada pelo município:
Polo Candeias
28/12
- DJ Ronny
- Colo de Deus
29/12
- Gel e Seus Manos
- Cavalo Selvagem
- Xande Estilizado
- Leto do Cavaco
- Banda Lapada
- Kitara
- Toque Dez
- Joelma
30/12
- A Barca Maluka
- Pura Emoção (Monique Carvalho)
- Xuxinha
- Allan Carlos
- André Rio
- Clara Sobral
- Babado Novo
- Leo Santana
31/12
- Wallace Sales e Matheus Nocaute
- Sambagagem
- Rayssa Bacelar
- Raphaela Santos
- Manoel Neto
- Priscilla Senna (virada do ano com a contagem)
- Matheus Fernandes
01/01/2026
Dia de Ação de Graças
- Fernandinho
- Bruno Morais
- Pedro Paulo
- Emily
- Stefany
Polo Jaboatão Centro
30/12
- Telmo
- Renan Santos
- Condinho
- Herminho Medeiros
- Kelps
- Loirão
- Diego Cabral
- Alceu Valença
- Tarcísio do Acordeon
31/12
- Príncipe Alisson
- Jeane e Fabinha Nunes
- Rafa Pesadão
- Nena Queiroga
- Priscilla Senna
- Conde
- Lucy Alves (virada do ano com contagem regressiva para o ano novo)
Ver essa foto no Instagram