Réveillon de Jaboatão: veja programação completa desta segunda-feira (29)

Palco do polo Candeias do réveillon de Jaboatão dos Guararapes (Reprodução/Redes Sociais)

A celebração da chegada de 2026 em Jaboatão dos Guararapes teve início neste domingo (28) e segue até a próxima quinta-feira (1º). Nesta segunda-feira (29), a partir das 18h na Orla de Piedade, a agenda das apresentações inclui nomes do brega local, como banda Lapada e Kitara, além da cantora Joelma, grande atração nacional da noite.

Chamado de Réveillon da Gente 2026, o evento é gratuito e reúne uma série de shows distribuídos em dois polos de apresentações na cidade, um na Orla de Piedade e o outro em Jaboatão Centro.

A tradicional virada do ano será celebrada na orla da praia de Candeias, onde a contagem regressiva será comandada por Priscilla Senna. Já no segundo polo de shows, que está montado em frente à Casa da Cultura, em Jaboatão Centro, o momento será comandado por Lucy Alves.

Confira a programação completa dos dois polos divulgada pelo município:

Polo Candeias

28/12

- DJ Ronny

- Colo de Deus

29/12

- Gel e Seus Manos

- Cavalo Selvagem

- Xande Estilizado

- Leto do Cavaco

- Banda Lapada

- Kitara

- Toque Dez

- Joelma

30/12

- A Barca Maluka

- Pura Emoção (Monique Carvalho)

- Xuxinha

- Allan Carlos

- André Rio

- Clara Sobral

- Babado Novo

- Leo Santana

31/12

- Wallace Sales e Matheus Nocaute

- Sambagagem

- Rayssa Bacelar

- Raphaela Santos

- Manoel Neto

- Priscilla Senna (virada do ano com a contagem)

- Matheus Fernandes

01/01/2026

Dia de Ação de Graças

- Fernandinho

- Bruno Morais

- Pedro Paulo

- Emily

- Stefany

Polo Jaboatão Centro

30/12

- Telmo

- Renan Santos

- Condinho

- Herminho Medeiros

- Kelps

- Loirão

- Diego Cabral

- Alceu Valença

- Tarcísio do Acordeon

31/12

- Príncipe Alisson

- Jeane e Fabinha Nunes

- Rafa Pesadão

- Nena Queiroga

- Priscilla Senna

- Conde

- Lucy Alves (virada do ano com contagem regressiva para o ano novo)