Confira horários do shows da Festa da Virada 2026 do Recife deste sábado (27)
Programação deste sábado (27) reúne grandes nomes da música nacional e pernambucana, como João Gomes, Gusttavo Lima, Natanzinho Lima e Zé Vaqueiro
Publicado: 27/12/2025 às 08:57
Cantores se apresentarão neste sábado (27), na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife (Foto: Reprodução Instagram @joaogomescantor/Vybbe/Augusto Albuquerque)
O palco da Praia do Pina, na Zona Sul do Recife, receberá os primeiros shows da Virada Recife neste sábado (27). Grandes nomes da música brasileira e pernambucana como João Gomes, Gusttavo Lima, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Eric Land e Juciê.
O Diario procurou a produtora dos shows do Virada Recife, que confirmou que o evento tem início às 17h. O primeiro artista a se apresentar neste sábado (27) é Eric Land, cantor de forró e piseiro.
Às 19h30, é a vez de Zé Vaqueiro subir ao palco. Na sequência, o público confere as apresentações de Natanzinho Lima, Gusttavo Lima e João Gomes, que encerra a noite com participação especial da banda Nação Zumbi.
Outros dias de festa
Na tarde do domingo (28), a programação continua com shows de Anitta, Priscila Senna, Xand Avião, Raphaela Santos e PV Calado. Os horários e a ordem dos shows ainda não foram divulgados.
Já na quarta-feira (31), véspera de ano novo, a virada do ano será comandada por Alceu Valença, Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Lipe Lucena e Matheus Moraes. Os horários e a ordem dos shows ainda não foram divulgados.
Lounge
Como nas últimas edições, além da área gratuita, o evento contará com uma área com venda de ingressos, Lounge Virada na Praia Recife, com serviço de bebidas incluso (open bar) e mesas, organizada por produtora privada. Para o público que busca mais conforto e serviços adicionais, os últimos ingressos continuam disponíveis.
Essa estrutura funciona de forma independente, sem custos para a Prefeitura do Recife.