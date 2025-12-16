Prefeito de Barreiros sofre novo acidente em pouso forçado no ultraleve

Carlinhos da Pedreira, Prefeito de Barreiros, na Mata Sul, precisou fazer um pouso forçado com seu ultraleve e se feriu no acidente

Pedaço da asa do ultraleve do prefeito de Barreiros, Carlinhos da Pedreira (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

Oito dias após precisar fazer um pouso de emergência com o seu ultraleve na praia do Cupe, em Ipojuca, e sair ileso, Carlinhos da Pedreira, o prefeito de Barreiros, sofreu outro acidente aéreo, na manhã desta terça-feira (16), no próprio município, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Segundo informações preliminares, o prefeito estava sobrevoando Barreiros no começo da manhã desta terça-feira quando teve problemas no ultraleve e precisou fazer um pouso de emergência forçado. Ele teria fraturado uma perna e sofrido escoriações.

Nas redes sociais, imagens mostram pedaços da asa da aeronave presas em galhos de árvores, próximo a um rio. Um vídeo traz a ação de uma ambulância do Samu deixando o local, em direção ao Hospital Municipal Jailton Messias.

Carlinhos da Pedreira recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado, de helicóptero, para o Hospital Português, na região central do Recife.

Até fechamento desta matéria, não havia informações confirmando se houve fratura da perna e o estado atual do prefeito Carlinhos da Pedreira.

Veja o vídeo: