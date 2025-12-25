Comissão técnica do Náutico mantém esperança por volta do zagueiro Carlinhos na Série B

Guilherme e Hélio dos Anjos exaltam zagueiro e enxergam possibilidade de retorno do atleta, atualmente no Noroeste, após o Campeonato Paulista

Carlinhos, zagueiro do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

O zagueiro Carlinhos ainda é assunto no Náutico para a temporada de 2026. Valorizado após a campanha do acesso à Série B, o defensor foi apontado pela comissão técnica alvirrubra como um nome acima da média e que se encaixa perfeitamente no modelo de jogo desejado pelo clube para a próxima temporada.

Em entrevista ao Cast FC, Guilherme dos Anjos destacou a importância do atleta e admitiu que existe um cenário favorável para um possível retorno após o Campeonato Paulista, competição que Carlinhos disputará pelo Noroeste-SP no primeiro semestre do ano.

“Vejo como algo possível pós-Campeonato Paulista (retorno de Carlinhos). Não existe algo definido, mas existe algo bem encaminhado, e nós temos a vontade de contar com o atleta porque vejo nele um potencial acima da média da divisão que a gente vai disputar”, disse Guilherme.

O técnico Hélio dos Anjos reforçou o discurso do filho, mas adotou cautela ao tratar do tema, lembrando que uma negociação envolve diversos fatores além da vontade do clube.

“Sinceramente, eu vejo da mesma forma. Claro que nós não podemos criar uma expectativa muito grande, porque a partir do momento que tem uma negociação vai sempre envolver três partes. E uma parte, muitas vezes, é fracionada em três, quatro pessoas, que são os agentes, pessoas que estão juntas ao jogador. Então eu tenho muita atenção com isso, mas nós vamos continuar fazendo o possível e o impossível para ter o Carlinhos”, contou Hélio.

Segundo o treinador, o presidente do Náutico tem atuado diretamente para viabilizar a negociação, embora reconheça as limitações financeiras e a concorrência natural do mercado.

“Nós temos números que poderiam trazer o Carlinhos pra cá, agora a questão também é que nós temos outros compromissos importantíssimos e temos uma coisa que é fundamental: jogador querer vir”, também disse Hélio.

REFERÊNCIA NA DEFESA ALVIRRUBRA EM 2025

Aos 30 anos, Carlinhos foi um dos pilares defensivos do Náutico na campanha de acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Anunciado ainda no início de março, chegou para suprir uma carência no elenco e rapidamente se consolidou como titular absoluto sob o comando de Hélio dos Anjos. Das 25 partidas disputadas pelo Timbu na Terceirona, o zagueiro atuou em 20, todas como titular, e ainda marcou um gol.

Além do desejo pela volta, Hélio dos Anjos ressaltou o impacto técnico deixado pelo zagueiro, que passou a ser referência interna para a avaliação de novos nomes para o setor defensivo.

“O mais importante é que hoje nós temos um jogador que é referência, mas que não está aqui, que é o Carlinhos. Então o nível de exigência nosso em termos de zagueiro bate muito em cima da referência que o Carlinhos nos deu. E eu coloco o Carlinhos como possivelmente um dos grandes jogadores da Série B de 2026”, afirmou.

Mesmo enfrentando uma lesão na panturrilha na reta final do quadrangular do acesso, Carlinhos se recuperou a tempo e esteve em campo nos dois últimos jogos da segunda fase. O defensor foi eleito para o time ideal da Série C pela detentora dos direitos de transmissão da competição.