Mulher é morta com tiro de espingarda dentro de casa em Custódia; companheiro é preso

O caso aconteceu na noite de segunda (22), no município de Custódia, no Sertão de Pernambuco

Veiculo do Instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher identificada como Juciara Crênia Ferreira, de 45 anos, foi morta a tiros na noite da última segunda-feira (22), no município de Custódia, no Sertão de Pernambuco. O crime ocorreu dentro da residência da vítima.

De acordo com informações preliminares, Juciara foi atingida por um disparo de espingarda no peito. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que foi detido pela polícia logo após a ocorrência e permanece sob custódia.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), para os trabalhos da equipe do Instituto de Criminalística (IC). O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

A Polícia Civil de Pernambuco informou que autuou um homem de 34 anos em flagrante pelo crime de feminicídio consumado. O caso foi registrado na 19ª Delegacia Seccional de Arcoverde. "O autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e em seguida ficou à disposição da justiça", destacou.