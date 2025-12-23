Chove pouco no Sertão e Agreste de Pernambuco, mas moradores comemoram em rede social

A chuva foi suficiente para amenizar a baixa umidade e o calor que as duas regiões vêm enfrentando

Apac aponta previsão de chuva para o Agreste (Foto: Arquivo)

Choveu pouco no Sertão e no Agreste, nas últimas 12h. O suficiente, no entanto, para a amenizar a baixa umidade e o calor que vêm afetando as regiões e ser festejada por moradores nas redes sociais.

No seu perfil do Instagram, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, no começo da manhã desta terça-feira (23), um card mostrando os municípios com os maiores acúmulos de água.

“Finalmente chovendo no sertão do Pajeú ”, comemorou uma sertaneja pernambucana.

“Serra talhada tbm ”, completou outra.

“Gravatá tbm deu uma chuvinha boa agr de manhã espero q venha mais”, lembrou um morador do Agreste.

Segundo o monitoramento de chuvas acumuladas da Apac, às 9h30 desta terça, Iguaraci, no Sertão do Pajeú, foi o município que mais choveu nas últimas 12h, com 24,13mm.

E o único do interior entre os com maiores acúmulos. Paulista (22,04mm), Olinda (19,27mm), Aliança (16,08mm) e Recife (15,97mm), municípios da Região Metropolitana e Mata Norte, vêm em seguida.

