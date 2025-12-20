Brasil recebe certificação da OMS por eliminar transmissão vertical do HIV; entenda como gestação com HIV pode ser segura

Segundo boletim epidemiológico, o Brasil atingiu taxa inferior a 2% entre mães e filhos, quando o vírus passa da mãe para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação

Exame ultrassonográfico em grávida (Foto: Arquivo/MDS)

Nesta quinta-feira (18), a Organização Mundial da Saúde (OMS) entregou ao presidente Lula e ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o certificado de eliminação da transmissão vertical do HIV — quando o vírus passa da mãe para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação.

Com o selo, o Brasil passa a integrar o grupo de dezenove países e territórios que alcançaram esse marco e se torna o primeiro, com mais de cem milhões de habitantes, a obter a certificação.

Entre os critérios avaliados estão a redução da transmissão vertical para menos de 2%, a cobertura superior a 95% de atenção pré-natal, a testagem rotineira para HIV e o início oportuno do tratamento em gestantes. Desde 1996, de forma pioneira, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento gratuito às pessoas que vivem com o vírus.

A avaliação dialoga diretamente com as discussões promovidas durante o Dezembro Vermelho, campanha nacional de conscientização e enfrentamento do HIV, da aids e de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Gestação com HIV pode ser segura e sem estigma

Neste período, especialistas reforçam que a gestação de pessoas que vivem com HIV pode ser segura quando há informação, acolhimento e acesso ao cuidado desde o início. A gravidez de pessoas que vivem com o vírus ainda é cercada por medos e estigmas, muitas vezes alimentados pela falta de informação.

“A verdade é que isso não passa de preconceito. Com acompanhamento especializado, adesão ao tratamento e início precoce do pré-natal, é possível ter uma gestação saudável, inclusive com possibilidade de parto vaginal e o nascimento do bebê sem o vírus”, afirma a ginecologista e obstetra do Grupo MaterCore, Patrícia Lima.

A orientação ganha destaque durante o Dezembro Vermelho, campanha de conscientização e enfrentamento do HIV, AIDS e de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Além de incentivar a prevenção e a testagem, a ação chama atenção para um ponto essencial: prevenção também é acolhimento e respeito. “Falar sobre HIV na gestação é romper silêncios que ainda afastam muitas pessoas do cuidado e do acompanhamento contínuo”, reforça a médica.

A recomendação da obstetra, especialista em gestação de alto risco, é que toda gestante realize a testagem conforme o protocolo do pré-natal e, em caso de resultado positivo, tenha acesso imediato ao acompanhamento e às terapias indicadas.

“A adesão ao tratamento é um dos pilares para proteger a saúde da mãe e reduzir o risco de transmissão vertical, que ocorre quando o vírus passa da mãe para o bebê, podendo acontecer durante a gestação, no parto ou na amamentação”, explica Patrícia.

No caso do HIV, o risco de transmissão pode ser reduzido a níveis muito baixos com uma combinação de medidas, como uso de camisinha durante toda a gestação e amamentação, diagnóstico precoce, tratamento antirretroviral adequado, além de monitoramento clínico e orientação contínua da equipe de saúde.



Confira onde fazer a testagem e acompanhamento preventivo:

A testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites B e C está disponível nas Unidades Básicas de Saúde e Policlínicas do Recife. A oferta inclui testes, muitas vezes sem necessidade de agendamento. Basta procurar a unidade mais próxima com documento de identificação e cartão do SUS.

Policlínicas com serviços de HIV/Aids e ISTs: