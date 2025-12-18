Mudanças nos ônibus de Olinda: veja quais linhas mudam a partir do sábado (20)

Linhas dos bairros de Rio Doce e Casa Caiada, em Olinda, passarão por mudanças para poder proporcionar mais rotas de deslocamento aos usuários

o TI Rio Doce/Boa Vista deixará de atender a Feira de Rio Doce, o bairro de Jardim Atlântico e a Avenida Conde da Boa Vista, passando a integrar o terminal integrado localizado na Ilha Joana Bezerra. (Gabriel Polarii/Ônibus Brasil)

A partir do sábado (20), duas linhas do sistema de transporte público que atendem o bairro de Rio Doce e uma linha que atende o bairro de Casa Caiada, em Olinda, passarão por mudanças no itinerário, com ampliação de rota e alteração na cobertura de alguns trechos.

De acordo com o Grande Recife Consórcio, essas mudanças irão "proporcionará mais rotas de deslocamento aos moradores de Rio Doce, pagando uma única passagem por meio do Bilhete Único".

Linha 1981 terá novo destino

A linha TI Rio Doce/Boa Vista (1981) deixará de operar com esse nome e passará a se chamar TI Rio Doce/TI Joana Bezerra. Além da mudança na denominação, o itinerário será estendido até o Terminal Integrado Joana Bezerra, localizado na área central do Recife.

Com a alteração, a linha deixará de atender a Feira de Rio Doce, o bairro de Jardim Atlântico e a Avenida Conde da Boa Vista. A partir de agora, o percurso será finalizado no terminal integrado da Ilha Joana Bezerra.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Grande Recife Consórcio de Transporte (@granderecifeoficial)

Jardim Atlântico ganha novas opções de ônibus

Para compensar a mudança, o bairro de Jardim Atlântico passará a contar com duas novas opções de transporte coletivo: TI Rio Doce/Princesa Isabel (1983), que passará a circular pelo bairro tanto no sentido de ida quanto de volta.

Além disso, o TI Rio Doce/Príncipe/Conde da Boa Vista, resultado da junção de duas linhas que anteriormente operavam separadamente. Essa linha passará pela Feira de Rio Doce e pelo bairro de Jardim Atlântico no sentido de ida.

Nova alternativa para a Avenida Conde da Boa Vista

Além das mudanças envolvendo as linhas que partem do TI Rio Doce, a Avenida Conde da Boa Vista continuará sendo atendida pela linha 1973 Casa Caiada/Conde da Boa Vista. Mesmo com a ampliação de rota, essa linha seguirá operando normalmente e mantendo o atendimento ao Centro do Recife.