Ônibus têm reforço por causa de paralisação no Metrô do Recife; confira linhas

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou, nesta quinta (27), que deflagrou uma operação especial para tentar amenizar os impactos causados pela paralisação da Linha Centro e do Ramal Jaboatão do Metrô do Recife.

O problema foi identificado por volta das 8h50 e, diante da suspensão do serviço, o CTM passou a operar linhas emergenciais para garantir o deslocamento dos passageiros.

Para atender a demanda, foram ativadas as seguintes linhas especiais:



2481 – TI Camaragibe / TI TIP

238 – TI Jaboatão / TI Barro

858 – TI Joana Bezerra / TI Afogados / TI Barro



Além das linhas emergenciais, o CTM também reforçou a operação da linha 200 – TI Jaboatão (Parador), ampliando a oferta de viagens para suprir parte do fluxo que utilizaria o metrô.

A paralisação afeta somente os ramais Centro e Jaboatão. A Linha Sul do Metrô, que opera entre Cajueiro Seco e Recife, segue funcionando normalmente, não sendo necessária intervenção do CTM naquela área.

O Consórcio informou, ainda, que segue monitorando a situação e informa que manterá o esquema especial enquanto durar a interrupção do sistema metroviário.

