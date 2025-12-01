Ônibus com estudantes tomba em campus da Univasf, em Petrolina, e deixa feridos

O acidente aconteceu, nesta segunda (1º), no Campus Ciências Agrárias (CCA). No veículo estavam cerca de 45 estudantes. De acordo com informações da instituição, alguns deles ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Universitário de Petrolina (HU-Univasf), onde recebem atendimento médico.

O ônibus tombou em campus da Univasf, no Sertão (Reprodução/Redes Sociais )

Um acidente envolvendo um ônibus com estudantes da Universidade do vale do São Francisco, em Petrolina, no Sertão, deixou feridos, na manhã desta segunda (1º).

O coletivo fazia o transporte entre os campi da instituição de ensino, na zona rural do município, quando tombou. Imagens postadas em redes sociais mostra o veículo de lado.

O estado de saúde deles não foi divulgado. Ainda segundo as informações, o motorista do ônibus não sofreu ferimentos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate e atendimento inicial às vítimas no local.

A Univasf informou que um novo comunicado será divulgado assim que houver informações atualizadas sobre o estado de saúde dos estudantes e as circunstâncias do acidente.



Veja nota da Univasf

Um ônibus do Transporte Estudantil Intercampi da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) tombou dentro do Campus Ciências Agrárias (CCA), em Petrolina (PE), na chegada ao campus, no final da manhã de hoje (1º).

O ônibus trafegava com cerca de 45 estudantes, que foram retirados do veículo. Os estudantes feridos foram levados ao Hospital Universitário (HU-Univasf). O motorista não se feriu.

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estão no local do acidente. A equipe da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae) também está no local acompanhando tudo e prestando cuidado e atenção aos estudantes e ao motorista envolvidos no acidente. Outro informe será divulgado assim que houver informações mais atualizadas.