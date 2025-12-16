Zezé Di Camargo diz que foi mal interpretado ao afirmar que SBT se prostituiu para o governo federal

Artista chegou a ter show com verba federal cancelado em Pernambuco depois da repercussão do caso

Cantor Zezé Di Camargo faria show em São José do Egito (Foto: Lana Pinho/Divulgação)

Após a repercussão negativa de uma declaração em que afirmou que o SBT estaria “se prostituindo” ao convidar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um evento, o cantor Zezé Di Camargo publicou, nesta terça-feira (16), uma nota pedindo “desculpas sinceras” às filhas de Silvio Santos, atuais gestoras da emissora. A manifestação ocorreu um dia depois de o artista ter um show custeado com verba federal cancelado em Pernambuco.

Em um comunicado divulgado nos stories de suas redes sociais, com duração de 24 horas, Zezé afirmou que a expressão utilizada teve caráter figurado e negou qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero. “Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que utilizei a expressão ‘prostituindo’ em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero”, escreveu.

O cantor acrescentou que a fala foi interpretada de forma equivocada e reforçou o pedido de desculpas. “Apesar disso, a expressão foi mal interpretada. Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras”, completou.

A polêmica teve início na madrugada de segunda-feira (15), quando Zezé publicou um vídeo pedindo que o SBT não exibisse o especial de Natal gravado por ele para a emissora, previsto para ir ao ar no dia 17 de dezembro. A reação ocorreu após a cerimônia de lançamento do SBT News, realizada na sexta-feira (12), evento que contou com a presença do presidente Lula, ministros do governo federal, integrantes do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades.

No vídeo, o artista afirmou que o evento não refletia suas convicções pessoais e criticou o que considera uma mudança na linha editorial do SBT após a morte de Silvio Santos, fundador da emissora, em 2024. Segundo Zezé, as decisões da atual gestão, comandada pelas filhas do empresário, divergem dos valores que, em sua avaliação, eram defendidos pelo apresentador.

Show cancelado em Pernambuco

Zezé Di Camargo teve cancelada a apresentação que faria na Festa de Reis de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco. O show seria realizado com recursos do governo federal, mas a Prefeitura decidiu pela suspensão da atração.

A decisão foi anunciada na noite da segunda-feira (15) pelo prefeito Fredson Brito, menos de 24 horas após as declarações do cantor contra o SBT e a presença do presidente da República no evento da emissora.

Em nota oficial, o gestor municipal afirmou que não aceita que o município seja colocado “no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais de quem quer que seja - seja artista, profissional liberal ou qualquer pessoa, de qualquer área”.