Zezé Di Camargo fará show com verba federal em Pernambuco; cantor criticou SBT por interação com Lula

Artista consta na programação da Festa de Reis de São José do Egito, prevista para acontecer entre os dias 4 e 6 de janeiro

Zezé Di camargo fez Live para criticar atitude do SBT de convidar o presidente Lula para lançamento de telejornal (Foto: Reprodução/Instagram)

Envolvido em polêmica por críticas feitas ao SBT por ter recebido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última sexta-feira (12), o cantor Zezé Di Camargo tem um show previsto para São José do Egito, no Sertão de Pernambuco, pago com cachê do governo federal. O valor do contrato é de R$ 500 mil para a apresentação na tradicional Festa de Reis do município, marcada para o dia 4 de janeiro de 2026.



Na madrugada desta segunda-feira (15), o artista publicou um vídeo nas redes sociais pedindo para que o SBT cancele a apresentação de um especial de fim de ano após a emissora convidar Lula para a inauguração do SBT News. De acordo com o contrato assinado entre a prefeitura de São José do Egito e a produtora do artista, o processo ocorreu por meio de inexigibilidade de licitação, modalidade prevista em lei para casos específicos, e tem como finalidade atender à programação da Secretaria Municipal de Cultura.



O que ampliou a repercussão do caso foi a informação de que, no documento, consta que o pagamento do cachê de R$ 500 mil será feito com algumas fontes de recursos, inclusive dinheiro federal repassado ao município.



No perfil do Instagram da Prefeitura de São José do Egito, usuários criticaram a atitude do artista. “500 mil a um cantor sem voz , dinheiro público jogado fora”, afirmou um seguidor. Outro pediu o cancelamento da apresentação do cantor: “#cancelashowdezezedecamargo Cancela o show de Zezé de Camargo. 500 mil é para Saúde e Educação. Se ele for, preparem para chuva de vaias durante o show.”



O contrato



O processo administrativo n.º 080/2025 da Prefeitura de São José do Egito estabelece a contratação da Classical Holding Intermediação de Negócios LTDA, responsável pela “prestação de serviços artísticos da banda de Banda e Artista Musical (Zezé di Camargo) nas Comemorações da "Festa de Reis", durante o dia 04 (quatro) de janeiro de 2026, visando atender a Secretaria Municipal de Cultura do Município de São José do Egito/PE.”



O contrato determina, dentre outros detalhes, que o show deverá ter no mínimo 1h30, em praça pública, no dia 4 de janeiro de 2026.

Na cláusula terceira (do valor e preços), define o valor e a forma de pagamento pelo show: “O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). Representado por: 2 x R$ 250.000,00.”

Na quinta (Dotação), determina que as despesas deverão obedecer à dotação constante no orçamento vigente: “Recursos não Vinculados de Impostos: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude Dotações Previstas no QDD 2025/2026 Recurso Federal.”



Na cláusula seguinte (Do pagamento), fica estabelecido que metade do valor contratado deverá ser pago na assinatura do contrato, o que aconteceu no último dia 10, e “50% até 03 (três) dias antes da apresentação.”



O cantor Zezé Di Camargo publicou um vídeo nas redes sociais em que solicita ao SBT que não exiba o especial de Natal gravado por ele para a emissora, previsto para ir ao ar no próximo dia 17 de dezembro. O posicionamento ocorreu após o artista acompanhar a cerimônia de lançamento do SBT News, realizada na sexta-feira (12), que contou com a presença do presidente Lula, ministros do governo federal, integrantes do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades.



Na gravação, Zezé afirmou que o evento não reflete suas convicções pessoais e criticou o que considera uma mudança de postura editorial da emissora após a morte de Silvio Santos, fundador do SBT, em 2024. Ao comentar a atual gestão do canal, liderada pelas filhas do empresário, o cantor declarou que as decisões adotadas diferem daquelas que, segundo ele, eram defendidas pelo fundador.



Em um dos trechos do vídeo, o artista diz que ficou incomodado com o lançamento do novo telejornal e afirma que o momento vivido pela emissora não corresponde à sua forma de pensar. Ele também justificou o pedido para que o especial de Natal não seja exibido, alegando que não deseja associar sua imagem ao atual posicionamento do canal.



Zezé fez ainda críticas mais duras à linha adotada pelo SBT após o evento, afirmando que, apesar do carinho que tem pela emissora, discorda das decisões recentes e não se sente representado por elas.



Em resposta, o SBT divulgou uma nota nas redes sociais, sem citar diretamente o nome do cantor, na qual afirma que o lançamento do SBT News está alinhado a um projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário. O comunicado também responde de forma indireta às declarações do artista, ao destacar que a emissora mantém compromisso com o país, o público e valores institucionais que orientam sua atuação.